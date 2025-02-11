Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ДСНС. Інцидент стався після того, як місцеві жителі помітили підозрілий об'єкт у полі і негайно звернулися до Служби порятунку.

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У Київщині виявили та знешкодили ракету Х-69

Фахівці Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС приїхали на місце та ідентифікували знайдений предмет як сучасну російську ракету Х-69, що є високоточним озброєнням, розробленим для атак на наземні цілі.

Сапери ДСНС успішно знешкодили ракету, уникнувши потенційної небезпеки для місцевих жителів, після чого передали її спеціалістам для подальшого вивчення.

В органах порятунку наголосили на важливості дотримання обережності при виявленні підозрілих предметів і закликали громадян не наближатися до них, а негайно телефонувати за номером "101".

До слова, раніше, 9 лютого на Київщині дрон-камікадзе "Шахед" влетів у новобудову та пошкодив фасад.