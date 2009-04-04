Ракета готова

КНДР завершила приготування до запуску ракети.

Офіційні ЗМІ Північної Кореї повідомляють, що останні приготування до запуску ракети завершились і старт відбудеться "найближчим часом". Планується, що ракета буде запущена в період з 4 по 8 квітня між 11 та 16 годиною за місцевим часом. Пхеньян стверджує, що він збирається відправити на орбіту експериментальний супутник зв’язку, проте інші країни вважають, що йдеться про випробування балістичної ракети дальнього радіусу дії. Цього тижня лідери США та Південної Кореї Барак Обама та Лі Мен Бак виступили зі спільною заявою, що у разі запуску ракет вони дадуть "жорстку та скоординовану відповідь" Північній Кореї. У свою чергу Японія привела у готовність свої сили самооборони. Токіо збирається збити ракету чи її уламки, якщо вони загрожуватимуть її території. У відповідь Пхеньян пообіцяв завдати удару по стратегічним цілям Японії.