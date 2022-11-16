Чому Україні досі не дали далекобійну зброю: військовий експерт сказав, чого бояться партнери

Впродовж багатьох місяців Україна просить західних партнерів надати нам далекобійну зброю. Проте наразі позитивного рішення щодо цього питання немає.

Військовий експерт Павло Нарожний припускає, що наші союзники бояться ескалації конфлікту. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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ЗСУ звільнять свої території й без далекобійних ракет

За словами Нарожного, наші союзники вважають, що якщо дадуть ракети, які стріляють на відстань 85 кілометрів, ними українці досягнуть усіх поставлених цілей – звільнення територій України до стану 1991 року. Сьогодні усе так і відбувається.

"Ізюм, Лиман, Херсон і далі по списку. На морі ми також перемагаємо, що доводить ліквідація крейсера "Москва" та вибух "Адмірала Макарова". Ми системно йдемо вперед. Дійсно, якби партнери надали б нам ті самі ATACMS – ми йшли б значно швидше", – акцентує Нарожний.

Однак відповідь Москви, зауважує військовий експерт, не змусила б на себе чекати. Можливо, це був би удар тактичною ядерною зброєю.

Тому наші партнери вважають, що м'ясорубка, яка перекручує "чмобіків" на фарш – вона працює нормально, прискорюватися не треба. Ще пів року, ЗСУ усіх перемелють, і спротиву не буде. А розігрівати та надавати більш потужну зброю – поки виглядає так, що вони робити цього не будуть,

– відзначає Нарожний.

Сьогодні весь світ усвідомлює, що перемога буде за Україною. Питання лише в тому, якою буде її ціна. Ми говоримо про шалену кількість загиблих окупантів, але не знаємо наших втрат. Люди гинуть щодня.

"Якби нам дали цю далекобійну зброю – цих загиблих було значно менше. Чому її не дають? Це питання найвищого політичного польоту. Моя точка зору така, що союзники могли б дати, але не дають, тому що бояться ескалації конфлікту", – підсумував Павло Нарожний.

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