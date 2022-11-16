Почему Украине до сих пор не дали дальнобойное оружие: военный эксперт сказал, чего боятся партнеры

В течение многих месяцев Украина просит западных партнеров предоставить нам дальнобойное оружие. Однако пока положительного решения по этому вопросу нет.

Военный эксперт Павел Нарожный предполагает, что наши союзники боятся эскалации конфликта. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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ВСУ освободят свои территории и без дальнобойных ракет

По словам Нарожного, наши союзники считают, что если дадут ракеты, стреляющие на расстояние 85 километров, ими украинцы добьются всех поставленных целей – освобождения территорий Украины до 1991 года. Сегодня все так и происходит.

"Изюм, Лиман, Херсон и дальше по списку. На море мы также побеждаем, что доказывает ликвидация крейсера "Москва" и взрыв "Адмирала Макарова". Мы системно идем вперед. Действительно, если бы партнеры предоставили бы нам те же ATACMS – мы бы шли бы гораздо быстрее", – акцентирует Нарожный.

Однако ответ Москвы, отмечает военный эксперт, не заставил бы себя ждать. Возможно, это был бы удар тактическим ядерным оружием.

Поэтому наши партнеры считают, что мясорубка, которая перемалывает "чмобиков" на фарш – она работает нормально, ускоряться не надо. Еще полгода, ВСУ всех перемелят, и сопротивления не будет. А разогревать и предоставлять более мощное оружие – пока выглядит так, что они этого делать не будут,

– отмечает Нарожный.

Сегодня весь мир отдает себе отчет, что победа будет за Украиной. Вопрос только в том, какова будет ее цена. Мы говорим о безумном количестве погибших оккупантов, но не знаем наших потерь. Люди гибнут каждый день.

"Если бы нам дали это дальнобойное оружие – этих погибших было бы гораздо меньше. Почему его не дают? Это вопрос высшего политического полета. Моя точка зрения такова, что союзники могли бы дать, но не дают, потому что боятся эскалации конфликта", – подытожил Павел Нарожный.

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