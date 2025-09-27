Дуже чутливе питання, – Зеленський про те, чи просила Україна ракети Tomahawk у США
- Україна передала США усі побажання та запити щодо озброєння, але деталі щодо ракет Tomahawk не розголошуються.
- Зеленський підкреслив, що США допомагатимуть Україні протистояти Росії, усвідомлюючи, що Росія не перемагає у війні.
Сполучені Штати наразі отримали від України усі побажання та запити стосовно озброєння у документах з питання великої угоди з продажу зброї.
Про це повідомив український президент Володимир Зеленський під час брифінгу у суботу, 27 вересня, повідомляє 24 Канал. Водночас він не захотів детально коментувати те, чи є там запит на Tomahawk.
Що каже Зеленський щодо ракет Tomahawk?
Український президент запевнив, що Київ передав американській стороні всі подробиці стосовно побажань отримати те чи інше озброєння, що передбачено у великій угоді між сторонами. Але деталей щодо Tomahawk він не вказав.
І все це в принципі передбачено в нашій великій угоді на 90 млрд доларів, але ми готові й до окремих договорів по окремих видах зброї, включаючи далекобійну. Більше я деталей не можу сказати, дуже чутливе питання,
– заявив Володимир Зеленський.
Також, за його словами, США будуть допомагати Україні, щоб Росія не змогла досягти своїх цілей. Він переконаний, що у Вашингтоні розуміють, що Росія не перемагає у війні, і ця позиція відрізняється від тієї, що була раніше.
Довідково. Tomahawk це крилаті ракети великої дальності американського виробництва. Вони можуть бити до 1500 миль і мають боєголовку вагою 450 кілограмів, що робить її значно потужнішою за будь-які аналогічні системи.
Що цьому передувало?
- Західні ЗМІ повідомляли, що Володимир Зеленський звернувся з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної розмови з Дональдом Трампом у Нью-Йорку, оскільки це може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
- Експерт Павло Лакійчук в етері 24 Каналу висловлював сумніви стосовно постачання таких крилатих ракет Україні найближчим часом. На його думку, вищезгадані заяви "це політичні ігри, а не військова допомога".
- Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу пояснив, що головною перепоною залишається технічна підготовка інфраструктури, і що незрозуміло, як їх можна буде застосувати. Для цього потрібні спеціальні пускові засоби.