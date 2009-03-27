Ракетні справи

Японці зіб'ють північнокорейську ракету.

Рада Безпеки Японії на чолі із прем’єром країни Таро Асо вирішила знищити ракету КНДР чи її уламки, якщо вони падатимуть на Японську територію. Відтак, у Токіо може з'явитися можливість випробувати свою систему ПРО, яку створили декілька років тому за підтримки США. Міністр оборони країни вже віддав відповідний наказ - до слова, досі японські сили самооборони схожого наказу не отримували. Мирна Конституція країни, за якою армія Японії є силами самооборони, дозволяє збивати літальні об'єкти лише, коли вони є загрозою для національних територій. У випадку невдалого запуску, зазначимо, північно-корейська ракета чи її уламки можуть впасти на Японію через 10 хвилин після старту. Пхеньян, нагадаємо, збирається запустити ракету в період із 4 до 8 квітня. Північнокорейці запевняють, що мова йде про запуск експериментального супутника зв'язку, однак Сполучені Штати, Японія та Південна Корея переконані, що Пхеньян випробовуватиме балістичну ракету "Тепходон-2" із радіусом дії майже до 7 тисяч кілометрів. Влітку 2006 року, КНДР уже спробувала запустити схожу ракету, але вона розпалася у повітрі через 40 секунд після запуску.