Ракетні справи
Фінансові ринки 10:22, 27 березня 2009 241
Японці зіб'ють північнокорейську ракету.
Рада Безпеки Японії на чолі із прем’єром країни Таро Асо вирішила знищити ракету КНДР чи її уламки, якщо вони падатимуть на Японську територію. Відтак, у Токіо може з'явитися можливість випробувати свою систему ПРО, яку створили декілька років тому за підтримки США. Міністр оборони країни вже віддав відповідний наказ - до слова, досі японські сили самооборони схожого наказу не отримували. Мирна Конституція країни, за якою армія Японії є силами самооборони, дозволяє збивати літальні об'єкти лише, коли вони є загрозою для національних територій. У випадку невдалого запуску, зазначимо, північно-корейська ракета чи її уламки можуть впасти на Японію через 10 хвилин після старту. Пхеньян, нагадаємо, збирається запустити ракету в період із 4 до 8 квітня. Північнокорейці запевняють, що мова йде про запуск експериментального супутника зв'язку, однак Сполучені Штати, Японія та Південна Корея переконані, що Пхеньян випробовуватиме балістичну ракету "Тепходон-2" із радіусом дії майже до 7 тисяч кілометрів. Влітку 2006 року, КНДР уже спробувала запустити схожу ракету, але вона розпалася у повітрі через 40 секунд після запуску.
Джерело: 24 Канал
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