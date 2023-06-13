Де розташоване місто Кривий Ріг, яке обстріляли загарбники – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ворожа ракета поцілила у будинок

Російські окупанти 13 червня здійснили ракетний обстріл міста Кривий Ріг, що на території Дніпропетровщини. Ворожа ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, 3 крилаті ракети пробились до житлового комплексу "Схід".

У результаті цього обстрілу постраждали цивільні об'єкти. Будівля зазнала значних пошкоджень, а п'ятиповерховий будинок був майже повністю зруйнований. Наразі ми маємо підтверджену загибель трьох мешканців будинку, а ще 25 людей отримали поранення, з яких 19 – перебувають в лікарні,

– повідомив Лисак.

Пожежа охопила квартири з першого по п'ятий поверх. Площа займання складала понад 700 квадратних метрів. Пожежникам вже вдалося приборкати полум'я.

Кадри з місця влучання ворожої ракети у Кривому Розі: дивіться відео

Крім того, ще троє людей отримали травми на приватному підприємстві та були доставлені до лікарні. Однак, можливо, під завалами пошкодженого складу перебувають ще люди, яких зараз активно рятувальники намагаються знайти. Унаслідок обстрілу також пошкоджено 6 легкових автомобілів.

Кривий Ріг на карті

Місто розташоване у Дніпропетровській області. Кривий Ріг є сьомим за населенням та другим за площею містом України. Населення станом на 1 січня 2022 року становить 603,9 тисяч мешканців. Також Кривий Ріг є найдовшим містом Європи, його лінійна довжина становить 66,1 кілометра.

Кривий Ріг: карта

Який вигляд має будинок після атаки ворога / Фото Сергія Лисака

Додамо, що на цинічну атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. За словами українського лідера, терористам ніколи не буде прощення. Також Зеленський показав жахливі наслідки з місця прильоту у Кривому Розі.