Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне Дніпро". Очевидці повідомляють, що спершу пролунав вибух від першого удару, а за короткий час прилетіла друга ракета.

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Очевидці події розповіли, як це сталося

Місцева жителька Валентина, яка працює поблизу місця, де впала балістична ракета, пригадала моменти.

Ракета вдарила по центру навчального корпусу, нас винесло хвилею з кабінету, витягали через вікно,

– розповідає жінка.

За її словами, після вибуху їй разом із колегами вдалося вибратися з приміщення, і на них не впало нічого, але в повітрі була сильна задуха від пилу.

Ракетна атака на Кривий Ріг / фото ДСНС Дніпропетровщини

Інший очевидець – волонтер ГО "Українське братство" Віктор – був на місці, коли сталася перша атака.

Ми поряд були, коли перша ракета прилетіла. Почали надавати допомогу, коли прилетіла друга, яка потрапила в житловий будинок. У нас там є вже загиблі. Три людини біля під'їзду були і одна людина перебувала в машині,

– розповів він.

Віктор разом із небайдужими місцевими жителями надав допомогу постраждалим. Зокрема, одну жінку вдалося евакуювати з-під завалів і передати лікарям.

Нагадаємо, 17 січня російська армія завдала удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали житлові будинки та навчальний заклад, є загиблі та поранені. У понеділок, 20 січня, у місті оголошено день жалоби.