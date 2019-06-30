Ракетну систему "Вільха-Р" підготували до серійного виробництва

Українська ракетна система "Вільха-Р", розроблена конструкторським бюро "Луч", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", вже готова до серійного виробництва. Очільник державного концерну зазначив, що ціна серійних українських ракет буде менша, ніж ціна їх аналогів на світовому ринку.

Генеральний директор Державного Концерну "Укроборонпром" Павло Букін в інтерв’ю виданню "Цензор.НЕТ" розповів, що до української ракетної системи вже є певний інтерес з боку іноземних замовників.

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У нас буде дешевше ніж 200 тисяч доларів. "Вільха" вже сьогодні має значний експортний потенціал. На всіх випробування були присутні військові аташе дружніх країн. Вже є певне обговорення щодо перспективи постачання цих виробів. Знову ж важливо розуміти, яка кількість необхідна Мінобороні,

– розповів Павло Букін.



Огляда виробничої лінію ракет "Вільха" на КБ "Луч". Травень 2019 року / Фото turchynov.com

Водночас він наголосив, що після запуску комплексу в серію, у першу чергу виконуватимуться потреби Міністерства оборони, а вже потім – експортні замовлення.

Державні випробування модернізованих вітчизняних керованих ракет "Вільха-Р" для комплексу "Вільха" були завершені 13 червня 2019 року. Зараз ведеться робота над документацією щодо прийняття цього виробу на озброєння ЗСУ. Перша версія "Вільхи" з дальністю до 70 кілометрів була прийнята на озброєння на початку 2019 року та вже виготовляється.

До речі, державні випробування модернізованої версії керованої ракети зі збільшеною дальністю до 130 кілометрів "Вільха-М" заплановані на серпень-жовтень цього року.

Дивіться відео: випробування українських ракет



