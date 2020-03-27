Раптові нальоти: Кличко без попередження перевірятиме київські лікарні

Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв здійснювати раптові перевірки умов лікування хворих у київських госпіталях. Вчора він без попередження відвідав Олександрівську лікарню.

Про це він розповів під час щоденного брифінгу щодо поширення коронавірусу у Києві.

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За його словами, він ходив вчора до Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з коронавірусом.

Розумію, що не все ідеально. Але ми робимо все, що в наших силах,

– запевнив Кличко.

Зверніть увагу! Станом на 27 березня у Києві підтвердили 55 випадків зараження коронавірусом. Наразі це найвищий показник по країні.

Відзначимо, що Кличко також прокоментував чутки щодо Олександрівської лікарні, яка, нібито, обслуговує тільки VIP-клієнтів.

За словами мера Києва, ця лікарня є базовою. І сьогодні переважно усіх хворих чи з підозрою на коронавірус відправляють саме туди.



Що не працює під час карантину / Інфографіка 24 каналу