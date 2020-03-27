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      Раптові нальоти: Кличко без попередження перевірятиме київські лікарні

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      Віталій Кличко відвідав Олександрівську лікарню / facebook.com/Vitaliy.Klychko

      Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв здійснювати раптові перевірки умов лікування хворих у київських госпіталях. Вчора він без попередження відвідав Олександрівську лікарню.

      Про це він розповів під час щоденного брифінгу щодо поширення коронавірусу у Києві.

      Актуально У Києві спецгрупа слідкуватиме за тими, хто контактував із хворими на коронавірус

      За його словами, він ходив вчора до Олександрівської лікарні, де перебувають пацієнти з коронавірусом.

      Розумію, що не все ідеально. Але ми робимо все, що в наших силах,
      – запевнив Кличко.

      Зверніть увагу! Станом на 27 березня у Києві підтвердили 55 випадків зараження коронавірусом. Наразі це найвищий показник по країні.

      Відзначимо, що Кличко також прокоментував чутки щодо Олександрівської лікарні, яка, нібито, обслуговує тільки VIP-клієнтів.

      За словами мера Києва, ця лікарня є базовою. І сьогодні переважно усіх хворих чи з підозрою на коронавірус відправляють саме туди.

      карантин
      Що не працює під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Києва Новини Здоров'я Віталій Кличко КМДА Лікарня
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