Рай на землі
Рай на землі існує, і його навіть можна придбати.
Принаймні так стверджує видання Forbes, яке оприлюднило рейтинг “райських” куточків для придбання житла у Європі.За даними експертів, до трійки лідерів увійшли місцевості у країнах старої Європи - грецький острів Патмос, італійське місто Лука та селище Сайгнон у Франції. Не дивно, що ці назви незнайомі широкому загалу: на щастя масовий туризм до них ще не добрався.Щоправда за тишу та спокій всім бажаючим доведеться викласти чималенькі суми. Так, однокімнатний будиночок на Патмосі коштує близько 160 євро, квартира в центрі Луки - від 300до 500 тисяч євро, а 5-кімнатний будинок у Сайгноні "потягне" на 550 тисяч євро. Проте, гарантує видання, рай на землі вам буде дійсно забезпечено.
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