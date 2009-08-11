"Район №9"

Люди мають навчитися жити поруч із прибульцями.

Вам тут не раді! Новий гостросюжетний екшн від відомого продюсера Пітера Джексона розповідає про прибульців із космосу, які висадилися у Південноафриканській Республіці та заполонили район Йоганесбурга. Місцина перетворилася на своєрідне гетто, де люди повинні навчитися якось уживатися з новими сусідами, які не завжди поводяться адекватно.Сюжет фільму заснований на короткометражці Ніла Бломкампа "Вижити у Йобургу", події якої розпочинаються 14 квітня 1989 року - моменту першого контакту людей з інопланетянами. Понад усе автори фільму вирішили зробити фільм таким, що б стирав кордони між різноманітними кінематографічними стилями: "По суті, - каже режисер, - фільм ніби перестрибує з рамок сюжету, що є фантастикою, до ультрареальних подій. Драматичні сцени, псевдодокументальні відеоматеріали, реальні сюжети з новин південноафриканської телекомпанії - усе це тісно переплелося на екрані. Протягом фільму глядач буде гадати - чи все це істина, чи вигадка".У ролях - Вільям Ален Янґ, Роберт Гобс та Джейсон Коуп. Старт фантастичного фільму в Україні запланований на 13 серпня.