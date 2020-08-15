У Хустській районній лікарні на Закарпатті 15 серпня спалахнула пожежа. Вогонь намагалися ліквідувати 14 рятувальників, залучивши 2 одиниці техніки.

Вогнеборця вчасно вивели 200 людей з палаючої лікарні. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Загалом на момент пожежі у лікарні перебували 160 пацієнтів та ще 40 медичних працівників та інший персонал.

Відомо, що осередком займання стала електрощитова на цокольному поверсі будівлі. Пожежу вдалося локалізувати менше, ніж за 15 хвилин, а остаточно ліквідували загоряння о 12:20, тобто за 18 хвилин після повідомлення про пожежу.

На щастя, постраждалих немає. Наразі поліція встановлює причину пожежу.

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Пожежа на Закарпатті / Фото ДСНС