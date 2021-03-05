На тлі напружених відносин між Дмитром Разумковим та Офісом Президента, спікер Верховної Ради почав спішно посилювати свій вплив у парламенті та Кабінеті міністрів. Про це повідомив Михайло Шнайдер.

За його словами, раніше Разумков в основному консолідував навколо себе депутатів, включаючи глав комітетів, таких як глава комітету освіти Сергій Бабак, голова податкового комітету Данило Гетьманцев, правоохоронного комітету Денис Монастирський і бюджетного комітету Юрій Аристов.

Але тепер спікер почав системну кадрову роботу з Кабміном. І в зону його впливу вже увійшов міністр інфраструктури Владислав Криклій. Про це ж "майже у відкриту" кажуть в кулуарах парламенту, оскільки спікер почав обробку нардепів з профільного комітету, щоб ті не чіпали Криклія, незважаючи на зростаюче невдоволення його роботою,

– зазначив Шнайдер.

Крім цього, Разумков намагається заручитися підтримкою й інших політичних фігур. Одним з можливих партнерів спікера блогер називає мера Києва Віталія Кличка, який вже практично увійшов в команду спікера.

"Очевидно, що Разумков включив стратегію і готується показувати зуби в серйозній грі, успішно нарощуючи політичну мускулатуру", – констатував Шнайдер.