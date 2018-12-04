"Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго

Когда ты саботируешь программу МВФ, игнорируя реформы, то тебе приходится занимать на рынке все дороже и дороже. Потому что за все надо платить – даже за бесплатный газ, и особенно за дешевый.

Если ты саботируешь приватизацию, потакая коррупционерам, то вместо инструмента для привлечения инвесторов ты получаешь пшик.

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Ведь ты годами саботируешь приватизацию предприятия, ссылаясь на то, что невозможно это сделать, а потом выставляешь ее на аукцион в момент введения военного положения. И военное положение для тебя не аргумент, чтобы перенести аукцион. Действительно, как сравнить военное положение и отопительный сезон, который мешал продаже в 2015 и 2016 годах.

Под давлением МВФ компанию наконец-то выставили на продажу, аукцион вроде должен состоятся. Мы ждали тут хорошего иностранного инвестора. Тем более, что пару лет назад предприятие был готов покупать Gas de France. И если бы приватизацию провели в 2015 или в 2016 году, то покупка таким игроком большого актива в Украине было бы сигналом наравне с продажей Криворожстали.

Но всегда было "не на часі". Ведь вы помните, что нельзя продавать предприятие в отопительный сезон и другие милые отмазки, позволявшие сидеть на потоке друзьям друзей. А поток был хороший, особенно после введения Роттердам+. Теперь о том, как ожидания отличаются от реальности: мы ждали Gas de France, а пришел "инвестор-мечты" –белорусский нефтебитумный завод.

Всего на аукцион зарегистрировалось 6 участников. Но никто из этих покупателей не может стать инвестором-сигналом, за которым устремятся другие инвесторы. А ведь первая цель приватизации это именно сигнал инвесторам, вторая – борьба с коррупцией, и только третья – деньги.

Но нельзя пытаться посылать сигнал и вводить военное положение, информация о котором уже попала на первые полосы мировых СМИ: ни один приличный инвестор не придет на аукцион. Его просто не пустят его юристы. Они выпишут ему предостережения на сотни страниц, почему это рискованно. И никто из больших игроков не захочет себе портить Рождество бесконечными переговорами с юристами.



Центрэнерго наконец-то выставили на продажу

Итак, первыми идут белорусы: компания, которую недавно купили за 4,5 миллионов долларов, готова купить украинское предприятие за 200 миллионов долларов. Кто эти белорусы и насколько они белорусы, а не россияне – сказать сложно.

Вполне возможно, что люди, которые построили свой бизнес на реэкспорте российской нефти думают, что также хорошо у них получится завозить в Украину российский уголь и получать сладкий тариф Роттердам+.

Следом идут два отечественных "пацана", ведущие бизнес по-украински еще с 90-х годов. Каким сигналом для инвесторов будет их победа в конкурсе, думаю, можно не озвучивать.

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Это киевские компании "Укрдонинвест", бенефициаром которой является бизнесмен Виталий Кропачев и "Баланс групп", конечным бенефициарным собственником которого является экс-нардеп Дмитрий Крючков. Он – подозреваемый в хищении средств Запорижжяоблэнерго, был задержан в Германии 14 июля 2018 года.



Дмитрий Крючков

Есть еще одна группа товарищей, очень большые патриоты – на аукцион зарегистрировалась компания Коломойского-Хомутынника.

Да, украинские олигархи никогда ничего не покупают за настоящую цену. Но если сделать базарный день в момент военного положения, то конкуренции не будет. А значит, что можно и попытаться выхватить себе бриллиант.

С еще двумя участниками есть определенные надежды, но слабые. И вопросы есть – большие. Прежде всего это многофункциональная энергетическая компания из Грузии Georgian International Energy Corporation, которая действительно является компанией, занимающейся бизнесом.

Беда правда, что ее оборот за прошлый год – меньше стартовой цены Центрэнерго. И приход такого игрока может положительно повлиять на рынок в Украине, но вряд ли будет замечен в Лондоне и Нью-Йорке, особенно если обратят внимание, чьим же однокурсников является собственник грузинского инвестора.



Последний желающий купить – "Форбс энд Манхеттен Украина", руководителем которого является член консультационного совета канадского банка Forbes&Manhattan Михаил Спектор. Очевидно, что этот покупатель является номинальным представителем кого-то, но кого – загадка. И хотелось бы знать это до начала аукциона, а не после него.



Forbes&Manhattan

И тут даже речь не о том, что мы не ждем на приватизации россиян.

А скорее о том, что не хотелось бы, чтобы за такой славной вывеской скрывались друзья друзей. Или еще хуже, друзья врагов. Мы ведь знаем, как хорошо у некоторых друзей врагов сейчас складывается ситуация с донбасским углем.

А ведь недостаток Центрэнерго – это именно отсутствие собственного угля, который где-то надо покупать. И никто не будет возить его из Роттердама. Хотя большая часть людей на рынке привыкла ассоциировать Михаила Спектора с авторитетными инвесторами из Лужников, у которых, впрочем, тоже не должно возникнуть проблем договориться о доставке донбасского или российского угля.

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Вот такая вот великолепная шестерка. В общем, раз МВФ требовал приватизацию, ему дают приватизацию. "Развели как котят бюрократов", – наверняка думают на Печерских холмах. И может быть они и правы. Все-таки, играть в наперстки с наперсточниками дело неблагодарное.

