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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Реакція на документ

09:22, 24 березня 2009 192

Росія лякає Україну і Європу здорожчанням газу.

Причина тому - підписана напередодні у Брюсселі декларація про модернізацію української газотранспортної системи. Російський прем’єр Владімір Путін назвав документ непрофесійним, а поведінку Європи - неприпустимою. Мовляв, не можна готувати документ, не порадившись з головним постачальником газу - Росією. Більше того, у Москві переконані, що Європа у такий спосіб робить крок до привласнення української газотранспортної системи.Владімір Путін (прем'єр-міністр Росії): "Я знаю, як Україна відноситься до своєї власності."Європа заявам Росії дивується. Мовляв, документ не правильно зрозуміли. Ніхто на українську трубу не зазіхає. У цьому ж запевняє і українська сторона. Юлія Тимошенко (прем'єр-міністр України): "Спільна заява чітко фіксує, що ГТС України є і залишається відповідно законів, які є в Україні, державною власністю. Якщо в українську ГТС вкласти 5,5 млрд. доларів, то це дасть змогу збільшити пропускну здатність української ГТС на виході на 60 мільярдів кубометрів."Як розпорядитись коштами, які Україні дасть Європа на модернізацію газотранспортної системи, вирішить група технічної координації. Саме вона відповідатиме за розробку комплексного бізнес-плану.   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 24 березня 2009
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