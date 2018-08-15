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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Реал – Атлетіко: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

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Реал – Атлетіко дивитися онлайн матч Суперкубка УЄФА 15 серпня 2018 року
Реал – Атлетіко дивитися онлайн матч Суперкубка УЄФА 15 серпня 2018 року

Матч між мадридськими "Реалом" та "Атлетіко" все ж зможуть побачити українські глядачі. Як по телевізору, так і онлайн. Гра відбудеться у середу, 15 серпня. Початок о 22:00 годині.

Ще за день до матчу не було відомо, чи протистояння за Суперкубок УЄФА буде транслюватися на українських телеканалах. Причина в тому, що УЄФА не уклало угоди з жодним з українських телеканалів на показ матчів єврокубків (Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у тому числі й матчів за Суперкубок УЄФА). Відтак під питанням була не лише трансляція матчу між "Реалом" та "Атлетіком" за Суперкубок, але й матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також групової стадії. Та все ж матч за Суперкубок покажуть. Однак щодо решти матчів ситуація ще не вирішена.

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"Медіа група Україна" вдалося домовитися про трансляцію матчу на телеканалі "Футбол 1". Показ зі стадіону розпочнеться о 21:45. Стартовий свисток матчу пролунає о 22:00. З 21:00 на телеканалі йтиме трансляція зі студії з експертами каналу.

Традиційно матчі, які транслюються на телеканалах "Футбол 1/2", доступні для перегляду й онлайн на сайті OLL.tv. Однак трансляція платна – 29 гривень за доступ до перегляду матчів 24 години та 59 гривень – місячна підписка. Окрім того, вимагається реєстрація.

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Текстову онлайн-трансляцію матчу "Реал" – "Атлетіко" проведе сайт "Футбол24". Огляд матчу та відео голів матчу – на сайті 24 Каналу одразу після закінчення гри.

До слова, українець Андрій Лунін може стати володарем Суперкубка УЄФА.

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Теги: Футбол Новини спорту Андрій Лунін
Джерело: 24 Канал
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