Реал – Атлетіко: прогноз букмекерів на матч Суперкубка УЄФА

Мадридські "Реал" та "Атлетіко" розіграють між собою Суперкубок УЄФА 2018 року. "Реал" є чинним володарем трофею (захистивши його завоювання минулого року).

Команди до цього матчу підходять в дещо оновлених складах. Особливо це стосується "Реалу", який втратив свою головну зірку – португальця Кріштіану Роналду. Покинув клуб і головний тренер Зінедін Зідан. Зате "вершкові" придбали українського воротаря Андрія Луніна. А також конкурента йому бельгійця Тібо Куртуа. До речі, останній свого часу виступав саме за "Атлетіко".

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"Атлетіко" ж вдалося зберегти ключового гравця команди – чемпіона світу француза Антуана Грізманна. Саме такі розклади перед матчем роблять обидві команди майже рівними претендентами на трофей.

У William Hill коефіцієнт на перемогу "Реалу" у цьому матчі в основний час – 2,50. На перемогу "Атлетіко" – 2,90. На те, що команди зіграють у нічию – 3,20. Щодо переможця Суперкубка УЄФА, то на "Реал" – 1,67, на "Атлетіко" – 2,10.

PariMatch на "Реал" виставив коефіцієнт 2,50. На "матрацників" – 3,10. Нічия у матчі – 3,15. Більше шансів у "вершкових" і на підсумкову перемогу у протистоянні – 1,78 на них проти 2,11 на їх суперників.

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На "Фаворит спорт" перемогу "Реалу" оцінили в 2,53. Щодо "Атлетіко", то на них виставили коефіцієнт 3,05. Нічия у матчі – 3,25. Найбільший тут коефіцієнт і на здобуття трофею "Реалом" – 1,81. На "Атлетіко" – 2,10.

Нагадаємо, матч за Суперкубок УЄФА відбудеться у середу, 15 серпня на стадіоні "А. Ле Кок Арена" в Таллінні. Початок матчу о 22:00.

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