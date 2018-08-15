Реал – Атлетіко: відео голів та моментів матчу Суперкубка УЄФА
Іспанські "Реал" та "Атлетіко" у естонському Талліні розіграли Суперкубок УЄФА. Мадридські клуби у попередньому сезоні виграли Лігу чемпіона та Ліга Європи – "Реал" та "Атлетіко" відповідно.
Ті глядачі, які запізнилися на матч, пошкодують про це. Адже перший гол було забито ще тоді, коли стрілка секундоміру не зробила повний оберт. Вже на 54-ій секунді матчу м'яч був у воротах "Реалу". Стояв на них не українець Андрій Лунін (він в заявці на матч), а Кейлор Навас. А відзначився Дієго Коста.
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Під час голу спочатку Рамос програв боротьбу у повітрі Кості, а згодом Варан не дограв до кінця в цьому епізоді. М'яч же влетів над руками воротаря з гострого кута.
Відео голу Дієго Кости у ворота "Реалу"
Відігрався "Реал" вже всередині першого тайму. Бензема зумів виграти позицію у Годіна під час навісу з флангу. Француз пробивав головою з гострого кута, і м'яч пролетів повз Облака, і залетів за лінію воріт.
Відео голу Бензема у ворота "Атлетіко"
Ще два голи було забито вже по перерві. Перший з них – з пенальті. Після подачі з кутового м'яч долетів до Бензема. Нападник головою скидав того під удар, але м'яч влучив у руку Хуанфрану. Арбітр одразу ж вказав на 11-метрову позначку, звідки точно пробив Рамос.
Відео голу Рамоса з пенальті у ворота "Атлетіко"
Та радість "вершкових" була не довгою І знову помилка захисників "Реалу" призвела до того, що м'яч у полі зберегли гравці "Атлетіко". В декілька пасів він був доведений до Дієго Кости, який оформив дубль.
Відео другого голу Кости у ворота "Реалу"
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