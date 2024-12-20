Уряд Британії заговорив про послаблення обмежень на забудову в "зеленому поясі" Англії. Про це пише 24 Канал, посилаючись на The Guardian.

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Збільшення обсягів будівництва

Місцеві адміністрації попередили про будівництво понад 370 тисяч нових одиниць житла щороку. Із них 88 тисяч запланували збудувати в агломерації Лондона, 70 тисяч – на південному сході, 45 тисяч – у східній Англії.

Найперше будуватимуть житло на тих ділянках, які вже відведені під забудову, з уже наявними об'єктами. Однак таких локацій, найімовірніше, буде недостатньо, тому реформа також передбачає будівництво на нових землях.

Для цього застосовують поняття "сірого поясу" – територій, менш цінних із погляду захисту довкілля, де забудова може бути дозволена. Це можуть бути, наприклад, закинуті автозаправні станції та паркінги, а також пустирі.

Житло в "зеленому поясі"

Якщо муніципалітет не матиме достатньо площ у "сірих зонах", то доведеться віддавати під забудову й землі "зеленого поясу".

Забудовники змушені будуть дотримуватися низки "золотих правил", забезпечуючи також будівництво інфраструктури, такої як дитсадки, лікарні, транспортне сполучення.

Реформа, зокрема, спрямована на попередження "розповзання міст" (urban sprawl). Мовиться про те, щоб населені пункти "не зливалися" один із одним та зберігали свою історичну ідентичність.

Прем'єр-міністр заявив, що уряд суворо контролюватиме місцеву владу, щоб цілі з обсягів будівництва були досягнуті. Подейкують, що в нові будинки заселятимуть мігрантів, а не громадян.