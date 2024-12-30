Що саме такого особливого у будинку, який дуже дорого коштує, 24 Канал розповідає з посиланням на The Sun.

Читайте також Легендарний будинок із "Сам удома" купили: ремонт всередині вразив фанатів

У Британії продають будинок для шанувальників кіно

Яскравий будинок із трьома спальнями розташований на брукованій вулиці Західного Лондона. Його продають за колосальні 2,3 мільйона фунтів стерлінгів (2,89 мільйона доларів).

Будівля розташована на вулиці Святого Люка, більш відомій як вулиця, на якій Марк зізнається в коханні Джульєт у фільмі "Реальна любов". Марк, якого грає Ендрю Лінкольн, використовує великі аркуші паперу, щоб зізнатися, що він відчуває до персонажки Кіри Найтлі. Сцена показує, як Джульєт біжить за Марком і цілує його, а потім повертається до свого чоловіка.

Культову сцену зняли неподалік дому, в який шанувальники фільму і можуть переїхати.



Кадри з фільму, де Марк зізнається в коханні Джульєт / Фото Knight Frank

Довідка. "Реальна любов" – романтична комедія, режисерський дебют сценариста Річарда Кертіса. Сюжет складається з дев'яти історій, які розвиваються паралельно. Дія фільму відбувається наприкінці 2003 року, за 5 тижнів до Різдва. Кульмінація всіх сюжетів припадає на Святвечір, коли дія фільму химерним чином переплітає між собою всіх персонажів. У стрічці знялися Г'ю Грант, Кіра Найтлі, Алан Рікман, Емма Томпсон, Ендрю Лінкольн та багато інших.

Який вигляд має будівля

Будинок має чотири поверхи з центральними гвинтовими сходами. У ньому є кухня відкритого планування, порцелянові стільниці та власний винний холодильник. Ба більше, там навіть є балкон Джульєт та ігрова кімната на першому поверсі.

Друга спальня з двоспальним ліжком розташована внизу, тоді як "великий" головний люкс розташований нагорі та має вихід на приватну терасу.



Такий вигляд будинок має всередині / Фото Knight Frank