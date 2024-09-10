Вартість будинку всього 7,7 тисячі доларів, очевидно, через те, що він потребує ремонту. В оголошенні на OLX це вказано, передає Нерухомість 24.

Зверніть увагу Великий 5-кімнатний будинок продають за 1,3 тисячі доларів: чому така ціна

Великий будинок у Карпатах за копійки

Будинок площею 90 квадратів вміщує аж 5 кімнат. Його збудували ще до 1960-го. Інформації про те, чи оновлювали дім хоч раз, немає. Також автор оголошення не опублікував фото зсередини, а лише зазначив, що "стан житловий".

Житло розташоване в селі Сливниця. До прикордонного пункту Смільниця – всього 14 кілометрів.

Будинок знаходиться у Самбірському районі, село Сливниця. За два кілометри від міста Хирів. Під будинком підвали для продуктів. Газ підведено під будинок. Сам будинок негазифікований, криниця, сад, город. Будинок потребує ремонту,

– мовиться в оголошенні.

Будинок за 7,7 тисячі доларів / Фото OLX

Житло продають разом із садом і городом. Ділянка площею 40 соток оточена горами, недалеко є озеро, річка.

До слова, у Сливниці продають ще один будинок, але вже за 30 тисяч доларів. Це двоповерхове житло площею 209 квадратів. Будинок з незавершеним ремонтом, але там є багато кімнат вже у житловому стані.