Мовиться про рожеві рум'яна, які надалі дуже часто обирають для стін чи шукають меблі такого кольору. Це м'який рожевий відтінок, який підійде до інтер'єру в будь-якому стилі.

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Рожеві рум'яна в тренді вже майже 10 років

Оздоблення приглушеними відтінками рожевого – це позачасове дизайнерське рішення. Останнім часом особливо популярними стали саме землисті відтінки. Рожеві рум'яна, наприклад, ідеально поєднуються з тим самим землистим коричневим.

Дизайнери кажуть, що цей колір доречний у будь-якій кімнаті. Його використовують не лише у спальні чи вітальні, а й на кухні чи в коридорі. Це не дивно, адже рожеві рум'яна додають затишку в інтер'єр.

Це простий спосіб додати кімнаті затишку та викликати відчуття комфорту й навіть ностальгії. Його квіткове коріння створює привабливу атмосферу, особливо ідеальну для прийому гостей,

– вважає дизайнерка інтер'єру з Нью-Йорка Кетрін Сандерс.

Дизайнери показали 5 своїх реалізованих проєктів, де вони використали саме рожеві рум'яна.

Кухня

Монохромна кухня у відтінку рожевих рум'ян / Фото Earthborn

Спальня

Двоколірні стіни в спальні / Фото Mary Wadsworth

Коридор

Стіни в коридорі відтінку рожевих рум'ян / Фото Olivia Outred Studio

Ванна кімната

Душ у рожевих відтінках / Фото Bert & May

Стильна ванна кімната в класичному стилі / Фото Christopher Horwood

Експерти переконують, що рожеві рум'яна – це універсальний відтінок, який заслуговує на те, щоб бути вільним від конотацій "жіночий" та "модний". До того ж він значно приємніший, ніж бежевий.