Навіть невелика деталь, як-от кухонна стільниця, може повністю змінити загальний вигляд приміщення. Дизайнери розповіли, на яких кольорах тут варто зосереджуватися, передає 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens.

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Чи справді світлі кольори найкращі для маленької кухні

Існує думка, що для маленьких кімнат найкращими будуть світлі кольори. Мовляв, вони освітлюють їх та візуально збільшують простір. Це справді так.

Хоча використовувати винятково світлі кольори необов'язково, дизайнери найперше називають саме нейтральні тони.

Маленька біла кухня з дубовими балками / Фото Claire Garner Interiors

Які саме відтінки варто обирати

Як пояснює британська дизайнерка Клер Гарнер, "для маленької кухні ідеально підходять світліші кольори, такі як м'які білі або теплі бежеві тони, оскільки вони відбивають більше світла та роблять простір більшим і привабливішим. З погляду стилю, вибирайте гладкі матеріали з чистими лініями, які не будуть перевантажувати кімнату".

Біла кухня з ніжно-рожевою мармуровою стільницею / Фото deVOL Kitchens

Ще одна британська дизайнерка Моллі Чандлер також каже, що саме світлі кольори відкривають кухонний простір.

Щоб зробити простір більш просторим і відкритим, я б радила, як правило, світлу стільницю, наприклад білу, кремову, бежеву або світло-сіру. Ці кольори допоможуть відбивати світло, створюючи відчуття простору. Нейтральні тони, як-от ніжно-сірий або темно-коричневий, також добре підійдуть для маленької кухні,

– радить дизайнерка.

Пастельні тони також будуть дуже доречними, серед яких є відтінки рожевого, блакитного, жовтого, зеленого тощо.