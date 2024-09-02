Пенсіонер досі живе в будинку, в якому він виріс разом із батьками й шістьма братами та сестрами. Його сім'я купила це житло 72 роки тому.

Цікаво Британець помітив під шпалерами "загадку" 50-річної давнини

Будинок, у якому пенсіонер береже спогади

П'ятикімнатний двоповерховий будинок із терасою коштував всього за 800 фунтів. Оскільки чоловік був моряком, він не жив там постійно, а повернувся додому вже перед смертю батьків.

Пенсіонер вирішив "зберегти в будинку якомога більше щасливих спогадів", тому він понад 60 років нічого не там не змінював.



Будинок, у якому більш ніж 60 років не робили ремонт / Фото Mercury Press & Media

Там досі збереглася його дитяча спальня, оригінальна кухня та плита. Центрального опалення в будинку не було одразу, тому в холодні пори там важко жити. До минулого року житло опалювалося тільки вугіллям.

Спальні залишилися такими ж, якими вони були, коли ми були дітьми. У нас, як і раніше, всі оригінальні двері, стелі та підлоги, які були в будинку, коли ми його купили. Мої батьки поміняли шпалери, але крім цього вони майже нічого не чіпали. Тільки 10 років тому ми поміняли електрику, перейшовши від старих вилок, які були з 1950 року, до сучасної системи з трьома розетками, яку ви бачите сьогодні,

– розповів чоловік.

Багато меблів – це подарунки гостей на весілля батьків Дага. Він досі використовує їхній весільний ніж, щоб нарізати хліб.



Даг на своїй "історичній" кухні / Фото Mercury Press & Media

З моменту спорудження в 1897 році будинок пережив два вибухи. Один – під час Другої світової війни, а другий – у 1986 році, коли у сусідів вибухнув газ. Та будинок витримав і витримує всі випробування.

Кухня – моя улюблена частина будинку, тут досі стоїть оригінальна плита, яка працює так само, як і тоді, коли ми тільки переїхали. Взимку тут буває холодно, але ви просто накидаєте ковдру і живете далі. Мені подобається те, що є,

– каже британець.

Чоловік зазначив, що найкращим періодом в його житті були 50-ті роки. Це час його дитинства.