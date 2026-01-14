Яка вартість переоформлення будинку у 2026 році

Переоформлення приватного будинку залишається важливою процедурою після купівлі житла або оформлення спадщини. Загальна вартість процедури формується з кількох обов'язкових платежів і може суттєво відрізнятися залежно від умов угоди.

Які основні платежі передбачені під час переоформлення будинку?

Якщо житловий будинок продається вперше, податок на дохід не сплачується, пише 24 Канал з посиланням на Податковий кодекс.

Під час укладення договору купівлі продажу у 2026 році окремо оформлюється житловий будинок та земельна ділянка.

Зазвичай сплачується:

Державне мито . Це обов'язковий платіж за нотаріальне посвідчення договору. Під час переоформлення будинку воно зазвичай становить 1% від вартості об'єкта, якщо сторони не мають пільг або звільнення від сплати.

. Це обов'язковий платіж за нотаріальне посвідчення договору. Під час переоформлення будинку воно зазвичай становить 1% від вартості об'єкта, якщо сторони не мають пільг або звільнення від сплати. Збір до Пенсійного фонду. Це окремий платіж, який сплачує покупець під час придбання житла. Його розмір також складає 1%, але він нараховується лише на вартість житлового будинку, без урахування земельної ділянки.

Скільки коштують нотаріальні послуги у 2026 році?

Нотаріальне оформлення є ключовим етапом переоформлення будинку. У 2026 році вартість послуг приватного нотаріуса в середньому становить від 10 до 15 тисяч гривень, зазначають у компанії Dozvil.

У цю суму входить підготовка договору, перевірка документів про право власності, внесення даних до державних реєстрів та посвідчення угоди. У деяких випадках ціна може бути вищою, якщо угода має складну структуру або потребує додаткових перевірок.

Які додаткові витрати необхідно врахувати?

Додатковими можуть бути витрати на оцінку нерухомості. У 2026 році оцінка будинку та земельної ділянки коштує в середньому від 1 500 до 2 000 гривень кожна – від 3 000 гривень у сумі. Цей документ є обов'язковим для нотаріального оформлення угоди.

Хто сплачує витрати під час купівлі будинку?