Про найпоширеніші "коридорні помилки" розповів будівельник Андрій Леснік на своїй інстаграм-сторінці. Чоловік займається ремонтом квартир у Львові та Києві, тому вирішив розповісти про невдалий досвід господарів, який краще не повторювати.

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Вісім "ні" в ремонті коридору

Ламінат на підлогу

Це непрактичне дизайнерське рішення, адже ламінат "не дружить з вологою". А восени чи зимою ми приходимо додому з мокрим взуттям.

"Краще надайте перевагу керамограніту та не забувайте зробити теплу підлогу", – радить Андрій Леснік.

Темна підлога

На етапі ремонту може здатися, що це геніальна ідея, тому що забруднення будуть менш помітні. Правда в тім, що це якраз працює навпаки. На темній підлозі дуже помітні сліди від взуття, тому краще обирати світлішу.

Відсутність майстра-вимикача

Дуже зручне дизайнерське рішення, яке ігнорують багато господарів. За допомогою майстра-вимикача в коридорі можна вимкнути світло у всіх кімнатах. Тоді не доведеться думати про те, чи вимкнули ви світло, і вертатися додому, якщо ні.

Помітний електрощиток

Сучасний ремонт – це по максимуму ховати весь візуальний хаос, серед яких є електрощиток. Коли він зовні, та ще й габаритний, це зовсім не естетично. Будівельник радить інтегрувати щиток у нішу за декоративними панелями, в одну з шухляд шафи чи просто в шафу.

Пофарбовані відкоси

"Завжди кажу: "Робіть двері з доборами". Пофарбовані відкоси швидко брудняться і пошкоджуються", – зазначає Андрій Леснік.

Відкриті гачки для одягу

На перший погляд, це дуже зручно. Можна одразу повісити одяг, не відчиняючи шафу. Проте це зовсім не про охайність. Коли накопичуються кілька речей на гачках, коридор має безладний вигляд.

Відсутність сидіння та консолі

Без пуфа чи лавки в коридорі незручно, бо навіть немає де сісти, коли треба взуватися. Так само зі столиком – у коридорі треба поставити щось маленьке для всіляких дрібничок.

Маленьке дзеркало або його відсутність

Будівельник переконує, що в кожному коридорі можна розмістити дзеркало, якщо правильно спланувати приміщення. Якщо його нема, то це знову ж таки дуже незручно.

Ідеальний варіант – від підлоги до стелі. Так ви зможете оцінити свій вигляд в повний ріст, а ще таке дзеркало візуально збільшує простір.