Как выглядит роскошный особняк The Weeknd?

Последний раз имение принадлежало магнату по переработке нефти Стивену Лемпери, который приобрел его в 2019 году за 25,5 миллиона долларов, передает 24 Канал со ссылкой на Miami New Times.

Читайте также Квартира во Франции за 10 миллионов: что не так с недвижимостью Гетманцева

Недвижимость расположена на участке площадью 1,2 акра. Сам дом вмещает 8 спален, 9 с половиной ванных комнат, бассейн, гидромассажную ванну, кухню на открытом воздухе, частный причал и многое другое.

Кроме того, Gables Estates, который недавно был признан самым дорогим районом в США, опередив даже Беверли-Хилл, привлекает немало известных звезд.

Кроме The Weeknd, здесь живут Энтони Лопес и его невеста, звезда сериала "Настоящие домохозяйки Майами" доктор Николь Мартин, которые приобрели недвижимость на берегу моря за 34 миллиона долларов.

В этом районе также живет Фаррелл Уильямс, один из давних соратников Weeknd, который приобрел его имение Gables Estates за 30 миллионов долларов еще в 2020 году.

Сейчас окончательной цены, которую отдал The Weeknd за дом не разглашается, однако из объявления на сайте Zillow известно, что особняк был выставлен на продажу за почти 55 миллионов долларов.

Интересно! В 2021 году The Weeknd приобрел особняк в Бел-Эйр за 70 миллионов долларов, что является крупнейшей продажей жилой недвижимости в Лос-Анджелесе в том году.

Где живут американские знаменитости?