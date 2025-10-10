Як виглядає розкішний особняк The Weeknd?
Востаннє маєток належав магнату з переробки нафти Стівену Лемпері, який придбав його в 2019 році за 25,5 мільйона доларів, передає 24 Канал з посиланням на Miami New Times.
Нерухомість розташована на ділянці площею 1,2 акра. Сам будинок вміщує 8 спалень, 9 з половиною ванних кімнат, басейн, гідромасажну ванну, кухню на відкритому повітрі, приватний причал та багато іншого.
Крім того, Gables Estates, який нещодавно був визнаний найдорожчим районом у США, випередивши навіть Беверлі-Гілл, приваблює чимало відомих зірок.
- Крім The Weeknd, тут живуть Ентоні Лопес та його наречена, зірка серіалу "Справжні домогосподарки Маямі" докторка Ніколь Мартін, які придбали нерухомість на березі моря за 34 мільйони доларів.
- У цьому районі також мешкає Фаррелл Вільямс, один із давніх соратників Weeknd, який придбав його маєток Gables Estates за 30 мільйонів доларів ще у 2020 році.
Наразі остаточної ціни, яку віддав The Weeknd за будинок не розголошується, однак з оголошення на сайті Zillow відомо, що особняк був виставлений на продаж за майже 55 мільйонів доларів.
Цікаво! У 2021 році The Weeknd придбав особняк в Бел-Ейр за 70 мільйонів доларів, що є найбільшим продажем житлової нерухомості в Лос-Анджелесі того року.
Де живуть американські знаменитості?
Наприклад, чимала частина родини Кардаш'ян мешкають в Гіден-Гілс, що в штаті Каліфорнія в окрузі Лос-Анджелес. Це місто вважають одним із найдорожчим в США по середньому доходу домогосподарства.
Тут купили будинок Кім Кардаш'ян та Каньє Вест ще до свого розлучення, який міг обійтися від понад 20 до 60 мільйонів доларів.
Крім того, маєтком в Гіден-Гілс володіє ще й Мадонна, яка придбала його у 2017 році у The Weeknd за 18,2 мільйона доларів.