Як виглядає розкішний особняк The Weeknd?

Востаннє маєток належав магнату з переробки нафти Стівену Лемпері, який придбав його в 2019 році за 25,5 мільйона доларів, передає 24 Канал з посиланням на Miami New Times.

Нерухомість розташована на ділянці площею 1,2 акра. Сам будинок вміщує 8 спалень, 9 з половиною ванних кімнат, басейн, гідромасажну ванну, кухню на відкритому повітрі, приватний причал та багато іншого.

Крім того, Gables Estates, який нещодавно був визнаний найдорожчим районом у США, випередивши навіть Беверлі-Гілл, приваблює чимало відомих зірок.

Крім The Weeknd, тут живуть Ентоні Лопес та його наречена, зірка серіалу "Справжні домогосподарки Маямі" докторка Ніколь Мартін, які придбали нерухомість на березі моря за 34 мільйони доларів.

У цьому районі також мешкає Фаррелл Вільямс, один із давніх соратників Weeknd, який придбав його маєток Gables Estates за 30 мільйонів доларів ще у 2020 році.

Наразі остаточної ціни, яку віддав The Weeknd за будинок не розголошується, однак з оголошення на сайті Zillow відомо, що особняк був виставлений на продаж за майже 55 мільйонів доларів.

Цікаво! У 2021 році The Weeknd придбав особняк в Бел-Ейр за 70 мільйонів доларів, що є найбільшим продажем житлової нерухомості в Лос-Анджелесі того року.

Де живуть американські знаменитості?