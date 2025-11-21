Дом, где жил экс-министр Герман Галущенко, выставили на конкурс в сентябре 2025 года, но тех, кто желал бы управлять им нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Алексея Соболева.
Что это за дом и кому он принадлежал раньше?
Имение расположено в престижном киевском районе Царское Село. Первый тендер, который должен был определить компанию-управляющего, объявили только через длительное время, и даже тогда он не состоялся из-за отсутствия заявок.
Важно! Ранее он принадлежал Виталию Захарченко, министру внутренних дел времен предыдущей власти. После смены политической ситуации дом был арестован и передан в государственное управление.
Однако фактический контроль над ним оставался ограниченным – официального управляющего он не имел несколько лет. В результате дом оставался в условном пользовании, когда формально он находится под арестом, а механизмы его управления фактически не работали.
Как в арестованном имении оказался Герман Галущенко?
Дальнейший интерес к дому возник после того, как стало известно, что определенный период там проживал Герман Галущенко. НАБУ сообщили, что перед проведением следственных действий министра видели именно в этом имении. Также упоминалось, что рядом находились и другие должностные лица.
Это вызвало вопрос относительно того, каким образом министр получил доступ к арестованному объекту, и существовали ли какие-то официальные основания для проживания там.
Обратите внимание! Информации об оформленном праве пользования или о назначении управляющего на тот момент не было. Существуют различные предположения – от временного использования до неформального проживания, однако никаких официальных разъяснений не предоставляли.
Почему история вызвала общественный интерес?
Внимание к ситуации усилилось на фоне кадровых изменений в области энергетики и широких дискуссий о прозрачности управления государственными активами.
Дом, который должен был находиться в подотчетном состоянии, фактически стал местом жительства чиновника в период, когда процедурные вопросы относительно его статуса не были урегулированы. В соцсетях эта ситуация вызвала немало обсуждений и споров.
Первая – Захарченко или номинальный владелец дома попросил Галущенко присмотреться за этим домом. Вторая – АРМА специально позволяет чиновникам проживать в арестованных лучших домах и квартирах, и поэтому не искала для этого дома управляющего. И вариант номер три – это еще один "бэк-офис",
– предполагает Ярослав Железняк в сообщении фейсбук.
Что известно о других конкурсах АРМА?
АРМА передало "Ведмежую дубраву", которая принадлежала Виктору Медведчуку, в управление частной компании, которая ежемесячно будет платить государству 260 тысяч гривен, а 72% дохода сверх этой суммы будет идти в госбюджет.
Комплекс включает жилые и оздоровительные объекты на территории более 120 гектаров, он известен своим роскошным интерьером с позолотой и мрамором.