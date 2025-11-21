Дом, где жил экс-министр Герман Галущенко, выставили на конкурс в сентябре 2025 года, но тех, кто желал бы управлять им нет, пишет 24 Канал со ссылкой на Алексея Соболева.

Что это за дом и кому он принадлежал раньше?

Имение расположено в престижном киевском районе Царское Село. Первый тендер, который должен был определить компанию-управляющего, объявили только через длительное время, и даже тогда он не состоялся из-за отсутствия заявок.

Важно! Ранее он принадлежал Виталию Захарченко, министру внутренних дел времен предыдущей власти. После смены политической ситуации дом был арестован и передан в государственное управление.

Однако фактический контроль над ним оставался ограниченным – официального управляющего он не имел несколько лет. В результате дом оставался в условном пользовании, когда формально он находится под арестом, а механизмы его управления фактически не работали.

Как в арестованном имении оказался Герман Галущенко?

Дальнейший интерес к дому возник после того, как стало известно, что определенный период там проживал Герман Галущенко. НАБУ сообщили, что перед проведением следственных действий министра видели именно в этом имении. Также упоминалось, что рядом находились и другие должностные лица.

Это вызвало вопрос относительно того, каким образом министр получил доступ к арестованному объекту, и существовали ли какие-то официальные основания для проживания там.

Обратите внимание! Информации об оформленном праве пользования или о назначении управляющего на тот момент не было. Существуют различные предположения – от временного использования до неформального проживания, однако никаких официальных разъяснений не предоставляли.

Почему история вызвала общественный интерес?

Внимание к ситуации усилилось на фоне кадровых изменений в области энергетики и широких дискуссий о прозрачности управления государственными активами.

Дом, который должен был находиться в подотчетном состоянии, фактически стал местом жительства чиновника в период, когда процедурные вопросы относительно его статуса не были урегулированы. В соцсетях эта ситуация вызвала немало обсуждений и споров.

Первая – Захарченко или номинальный владелец дома попросил Галущенко присмотреться за этим домом. Вторая – АРМА специально позволяет чиновникам проживать в арестованных лучших домах и квартирах, и поэтому не искала для этого дома управляющего. И вариант номер три – это еще один "бэк-офис",

– предполагает Ярослав Железняк в сообщении фейсбук.

