Будинок, де жив ексміністр Герман Галущенко, виставили на конкурс у вересні 2025 року, але тих, хто бажав би керувати ним немає, пише 24 Канал з посиланням на Олексія Соболева.

Що це за будинок і кому він належав раніше?

Маєток розташований у престижному київському районі Царське Село. Перший тендер, який мав визначити компанію-керуючого, оголосили лише через тривалий час, і навіть тоді він не відбувся через відсутність заявок.

Важливо! Раніше він належав Віталію Захарченку, міністру внутрішніх справ часів попередньої влади. Після зміни політичної ситуації будинок був арештований і переданий у державне управління.

Проте фактичний контроль над ним залишався обмеженим – офіційного управителя він не мав кілька років. У результаті будинок залишався в умовному користуванні, коли формально він знаходиться під арештом, а механізми його управління фактично не працювали.

Як в арештованому маєтку опинився Герман Галущенко?

Подальший інтерес до будинку виник після того, як стало відомо, що певний період там проживав Герман Галущенко. НАБУ повідомили, що перед проведенням слідчих дій міністра бачили саме в цьому маєтку. Також згадувалося, що поруч перебували й інші посадові особи.

Це викликало запитання щодо того, яким чином міністр отримав доступ до арештованого об'єкта, та чи існували якісь офіційні підстави для проживання там.

Зверніть увагу! Інформації про оформлене право користування або про призначення управителя на той момент не було. Існують різні припущення – від тимчасового використання до неформального проживання, однак жодних офіційних роз'яснень не надавали.

Чому історія викликала суспільний інтерес?

Увага до ситуації посилилася на тлі кадрових змін у галузі енергетики та ширших дискусій щодо прозорості управління державними активами.

Будинок, що мав перебувати в підзвітному стані, фактично став місцем проживання високопосадовця у період, коли процедурні питання щодо його статусу не були врегульовані. У соцмережах ця ситуація викликала чимало обговорень та суперечок.

Перша – Захарченко або номінальний власник будинку попросив Галущенка придивитися за цим будинком. Друга – АРМА спеціально дозволяє чиновникам проживати в арештованих найкращих будинках і квартирах, і тому не шукала для цього будинку управителя. І варіант номер три – це ще один "бек-офіс",

– припускає Ярослав Железняк у дописі фейсбук.

Що відомо про інші конкурси АРМА?