Почему инвесторы вкладывают деньги в недвижимость в Карпатах

Еще несколько лет назад главным ценовым ориентиром для украинской недвижимости был Киев. Теперь эта логика изменилась, пишет генеральный директор и управляющий партнер Greenwood Development Виталий Мажара.

Смотрите также Разница более 2 000 долларов: где в Киеве самый дорогой и самый дешевый квадратный метр

В мае 2026 года медианная цена квадратного метра в киевских новостройках составляла 57 300 гривен, или около 1 400 долларов без ремонта. В Буковеле качественные комплексы комфорт- и бизнес-класса стоят от 2 500 долларов за квадратный метр с ремонтом. В отдельных апартментных форматах цена доходит до 6 000 долларов за квадратный метр.

Причина не только в красивых пейзажах. Для частного инвестора сейчас мало понятных способов сохранить деньги. Валютные депозиты почти не приносят дохода, гривневые инструменты сопряжены с валютным риском, а наличные деньги во время войны тоже не все готовы держать в качестве основного актива.

Поэтому часть капитала после 2022 года ушла на запад Украины – дальше от фронта и ближе к местам отдыха. Но инвесторов интересует уже не просто квартира под аренду, а объект, который может работать в гостиничном формате.

Какую доходность может принести недвижимость в Буковеле

Спрос на Карпаты поддерживается не только инвесторами, но и туристами. В 2024 году половина украинцев, планировавших отпуск, выбрали отдых в Украине, а в 2025 году – уже 85%. Среди главных направлений были Карпаты, Одесса, Львов и Киевская область.

Например, туристический сбор Поляницкой общины, где расположен Буковель, в 2024 году составил 21,9 миллиона гривен – на 101% больше, чем годом ранее. За 11 месяцев 2025 года община собрала уже 32,2 миллиона гривен.

В первом квартале 2025 года доход на гостиничный номер в Буковеле составил 109 долларов, что на 27% больше, чем годом ранее. Средний тариф номера вырос до 183 долларов. Для сравнения: в Киеве за тот же период он составлял 24 доллара, во Львове – 35 долларов.

Но это не означает, что любая покупка автоматически принесет высокую прибыль. Апартаменты в Буковеле могут стоить 80 – 120 тысяч долларов, а чистая доходность после вычета расходов на управление, обслуживание, энергозатраты и простои может составлять 7 – 9% в год. Такой результат возможен только там, где есть сильный оператор и прозрачная отчетность.

В феврале 2025 года средний тариф номера вырос на 69% по сравнению с февралем 2024 года, но уже в марте почти вдвое упал. Поэтому рассчитывать окупаемость только по пиковым месяцам опасно.

Что будет со спросом на Карпаты после войны

После открытия границ часть украинцев снова поедет отдыхать в ЕС и Турцию. Это может оказать давление на загруженность и цены в Карпатах.

В то же время привычка отдыхать внутри страны уже сформировалась. Буковель стал не только зимним курортом, но и местом для СПА, гастрономии, корпоративных поездок, семейного отдыха и летних развлечений.

Конкуренция также будет усиливаться. Поэтому после войны лучшие позиции займут не просто самые дорогие объекты. Сильнее будут те, кто обладает узнаваемостью, понятной концепцией, качественным сервисом и оператором, способным обеспечить стабильную загрузку.

Почему инвесторы выбирают премиум-жилье

На первичном рынке жилья изменился инвестиционный спрос: покупатели чаще обращают внимание не только на стартовую цену, но и на класс, концепцию и будущую ликвидность объекта. Наиболее заметно это проявляется в премиум-сегменте, доля которого среди инвестиционных покупок выросла до 18 – 20%.

Для покупателя становится важным то, какую среду создает жилой проект и насколько удобной будет повседневная жизнь. Именно поэтому премиум-жилье чаще воспринимают как вложение в безопасность, приватность, сервис, качество жизни и долгосрочную ликвидность.