Чому інвестори вкладають гроші в нерухомість у Карпатах

Ще кілька років тому головним ціновим орієнтиром для української нерухомості був Київ. Тепер ця логіка змінилася, пише CEO та керівний партнер Greenwood Development Віталій Мажара.

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У травні 2026 року медіанна ціна квадратного метра в київських новобудовах становила 57 300 гривень, або близько 1 400 доларів без ремонту. У Буковелі якісні комплекси комфорт і бізнес-класу стартують від 2 500 доларів за квадратний метр з ремонтом. В окремих апартельних форматах ціна доходить до 6 000 доларів за квадратний метр.

Причина не лише в красивих краєвидах. Для приватного інвестора зараз небагато зрозумілих способів зберегти гроші. Валютні депозити майже не дають дохідності, гривневі інструменти мають валютний ризик, а готівку під час війни теж не всі готові тримати як основний актив.

Тому частина капіталу після 2022 року пішла на захід України – далі від фронту і ближче до місць для відпочинку. Але інвесторів цікавить уже не просто квартира під оренду, а об'єкт, який може працювати в готельному форматі.

Яку дохідність може дати нерухомість у Буковелі

Попит на Карпати тримається не лише на інвесторах, а й на туристах. У 2024 році половина українців, які планували відпустку, обрали відпочинок в Україні, а у 2025 році – вже 85%. Серед головних напрямків були Карпати, Одеса, Львів та Київщина.

Наприклад, туристичний збір Поляницької громади, де розташований Буковель, у 2024 році становив 21,9 мільйона гривень – на 101% більше, ніж роком раніше. За 11 місяців 2025 року громада зібрала вже 32,2 мільйона гривень.

У першому кварталі 2025 року дохід на готельний номер у Буковелі становив 109 доларів, що на 27% більше, ніж роком раніше. Середній тариф номера зріс до 183 доларів. Для порівняння, у Києві за той самий період він становив 24 долари, у Львові – 35 доларів.

Але це не означає, що будь-яка купівля автоматично принесе високий прибуток. Апартамент у Буковелі може коштувати 80 – 120 тисяч доларів, а чиста дохідність після управління, сервісу, енергетики та простоїв може становити 7 – 9% на рік. Такий результат можливий лише там, де є сильний оператор і прозора звітність.

У лютому 2025 року середній тариф номера зріс на 69% проти лютого 2024 року, але вже в березні майже вдвічі впав. Тому рахувати окупність лише за піковими місяцями небезпечно.

Що буде з попитом на Карпати після війни

Після відкриття кордонів частина українців знову поїде відпочивати в ЄС і Туреччину. Це може тиснути на завантаженість і ціни в Карпатах.

Водночас звичка відпочивати всередині країни вже сформувалася. Буковель став не лише зимовим курортом, а місцем для SPA, гастрономії, корпоративних заїздів, сімейного відпочинку та літніх активностей.

Конкуренція теж посилюватиметься. Тому після війни найкращі позиції матимуть не просто найдорожчі об'єкти. Сильнішими будуть ті, що мають впізнаваність, зрозумілу концепцію, якісний сервіс і оператора, здатного забезпечити стабільне завантаження.

Чому інвестори обирають преміумжитло

На первинному ринку житла змінився інвестиційний попит: покупці частіше зважають не лише на стартову ціну, а й на клас, концепцію та майбутню ліквідність об'єкта. Найпомітніше це видно у преміумсегменті, частка якого серед інвестиційних придбань зросла до 18 – 20%.

Для покупця важливим стає те, яке середовище створює житловий проєкт і наскільки зручним буде щоденне життя. Саме тому преміумжитло частіше сприймають як вкладення в безпеку, приватність, сервіс, якість життя та довгострокову ліквідність.