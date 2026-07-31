Какая зарплата нужна, чтобы приобрести жилье за 1 миллион евро в Европе

Для расчета взяли жилье стоимостью 1 миллион евро и ипотеку на 30 лет с фиксированной ставкой 3,5%. Покупатель вносит первоначальный взнос в размере 20%, или 200 тысяч евро, а остальные 800 тысяч евро берет в кредит, пишет Euronews.

При таких условиях ежемесячный платеж составляет 3 592 евро, а в год – 43 108 евро. На ипотеку должно приходиться не более 33% дохода покупателя. Поэтому для приобретения такого жилья необходимо зарабатывать 130 631 евро в год, или 10 886 евро в месяц.

В расчет не включались налоги на недвижимость, страхование, расходы на оформление сделки и другие сборы.

Для сравнения использовались данные Eurostat за 2025 год о зарплатах работников, занятых полный рабочий день и не имеющих детей. Одной средней зарплаты недостаточно для покупки жилья за 1 миллион евро ни в одной стране ЕС.

В каких странах Европы такое жилье более доступно

Наименьшая разница между средней зарплатой и необходимым доходом – в Люксембурге. Там для такой покупки нужно зарабатывать примерно 1,6 средней зарплаты.

В Дании требуется 2,1 средней зарплаты, в Ирландии – 2,3, в Бельгии – 2,4, а в Австрии – 2,5. В Нидерландах требуется 2,6 средней зарплаты, в Германии – 2,7, а в Финляндии и Швеции – по 2,8.

Средняя зарплата в Люксембурге составляет 6 713 евро в месяц. Но даже трети такого дохода недостаточно, чтобы покрыть платеж по ипотеке. Среди крупнейших экономик ЕС самый низкий показатель у Германии – 2,7 средней зарплаты. Во Франции требуется 3,1, в Испании – 4, а в Италии – 4,1.

Где для покупки жилья требуется больше всего средних зарплат

Наибольший разрыв – в Болгарии. Чтобы позволить себе жилье стоимостью 1 миллион евро, одному человеку нужно зарабатывать примерно 7,8 средней зарплаты.

В Греции требуется 7,2 средней зарплаты, в Венгрии – 6,7, в Словакии – 6,3. В Польше и Румынии – по 5,8, в Латвии – 5,7, а в Чехии, Португалии и Хорватии – по 5,2. В Эстонии требуется 5 средних зарплат.

В Болгарии средняя зарплата составляет 1 398 евро в месяц, поэтому разница с необходимым доходом здесь особенно большая.

Для пары, где оба получают среднюю зарплату, ситуация лучше. В Люксембурге их совместного дохода уже хватает. В Дании требуется доход на уровне примерно 1,05 совокупной средней зарплаты двух работников, а в Ирландии и Бельгии – около 1,2. В Болгарии даже такой паре нужно было бы зарабатывать почти в четыре раза больше их совокупного дохода.

Напомним, покупка жилья в Европе часто предполагает проверку происхождения средств, а сам процесс может длиться несколько недель или даже месяцев. Во многих странах также практикуется заключение предварительного договора с задатком в размере около 10% от стоимости жилья, который покупатель рискует потерять, если передумает.