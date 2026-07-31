Яку зарплату потрібно мати для житла за 1 мільйон євро в Європі

Для розрахунку взяли житло вартістю 1 мільйон євро та іпотеку на 30 років із фіксованою ставкою 3,5%. Покупець сплачує перший внесок у розмірі 20%, або 200 тисяч євро, а решту 800 тисяч євро бере в кредит, пише Euronews.

За таких умов щомісячний платіж становить 3 592 євро, а за рік – 43 108 євро. На іпотеку має припадати не більш як 33% доходу покупця. Тому для такого житла потрібно заробляти 130 631 євро на рік, або 10 886 євро на місяць.

До розрахунку не включали податки на нерухомість, страхування, витрати на оформлення угоди та інші збори.

Для порівняння використали дані Eurostat за 2025 рік про зарплати працівників на повній зайнятості без дітей. Однієї середньої зарплати недостатньо для купівлі житла за 1 мільйон євро в жодній країні ЄС.

У яких країнах Європи таке житло доступніше

Найменша різниця між середньою зарплатою та необхідним доходом – у Люксембурзі. Там для такої покупки потрібно заробляти приблизно 1,6 середньої зарплати.

У Данії потрібно 2,1 середньої зарплати, в Ірландії – 2,3, у Бельгії – 2,4, а в Австрії – 2,5. У Нідерландах потрібно 2,6 середньої зарплати, у Німеччині – 2,7, а у Фінляндії та Швеції – по 2,8.

Середня зарплата в Люксембурзі становить 6 713 євро на місяць. Але навіть третини такого доходу недостатньо, щоб покрити платіж за іпотекою. Серед найбільших економік ЄС найнижчий показник має Німеччина – 2,7 середньої зарплати. У Франції потрібно 3,1, в Іспанії – 4, а в Італії – 4,1.

Де для купівлі житла потрібно найбільше середніх зарплат

Найбільший розрив – у Болгарії. Щоб дозволити собі житло вартістю 1 мільйон євро, одній людині потрібно заробляти приблизно 7,8 середньої зарплати.

У Греції потрібно 7,2 середньої зарплати, в Угорщині – 6,7, у Словаччині – 6,3. У Польщі та Румунії – по 5,8, у Латвії – 5,7, а в Чехії, Португалії та Хорватії – по 5,2. В Естонії потрібно 5 середніх зарплат.

У Болгарії середня зарплата становить 1 398 євро на місяць, тому різниця з необхідним доходом тут особливо велика.

Для пари, де обоє отримують середню зарплату, ситуація краща. У Люксембурзі їхнього спільного доходу вже вистачає. У Данії потрібен дохід на рівні приблизно 1,05 сукупної середньої зарплати двох працівників, а в Ірландії та Бельгії – близько 1,2. У Болгарії навіть такій парі потрібно було б заробляти майже вчетверо більше за їхній сукупний дохід.

Нагадаємо, купівля житла в Європі часто передбачає перевірку походження коштів, а сам процес може тривати кілька тижнів або навіть місяців. У багатьох країнах також практикують попередній договір із завдатком близько 10% вартості житла, який покупець ризикує втратити, якщо передумає.