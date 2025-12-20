Где в Украине самые дорогие и самые дешевые квартиры на вторичке?

Средняя стоимость однокомнатной квартиры колеблется от 33 тысяч долларов в Днепре до 68 тысяч в Киеве и Львове, а разрыв между самыми дорогими и самыми дешевыми районами в пределах одного города достигает десятков тысяч долларов, проанализировал 24 Канал на основе данных от ЛУН.

Киев

На начало декабря средняя стоимость двухкомнатной квартиры в столице выросла на 5% за последние полгода, а однокомнатной – на 2%. Спрос на жилье остается ограниченным из-за военных действий.

По состоянию на 18 декабря за 1-комнатную квартиру надо отдать в среднем 68 тысяч долларов в Киеве и пригороде. Поэтому Печерский район столицы является самым дорогим по стоимости квартиры на вторичном рынке – здесь ее можно купить за 129 тысяч долларов. А вот дешевле всего – в Гостомеле, где жилье будет стоить уже 25,5 тысяч долларов.

Львов

Цены на квартиры во Львове продолжают расти. На начало декабря средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляла 68 тысяч долларов, что на 5% больше в долларах за последние полгода.

Традиционно самым дорогим районом стал Лычаковский, где цена за 1-комнатную квартиру ориентировочно 72 тысяч долларов. Самый дешевый район зато Франковский – 62 тысячи долларов.

Одесса

Средняя стоимость жилья в Одессе демонстрирует рост. За последние полгода 1-комнатные и 2-комнатные квартиры прибавили в цене +3% в долларах. Но спрос на покупку в южном регионе остается ограниченным вследствие войны.

В общем средняя цена в городе на 1-комнатную квартиру на вторичке – 46 тысяч долларов. По состоянию на 18 декабря самая дорогая такая квартира обойдется в Приморском районе – за 59,7 тысячи долларов. А дешевле всего – в Пересыпском районе с ценой в 30,5 тысяч долларов.

Днепр

Спрос на покупку жилья в городе остается ограниченным из-за близости к фронту. Средняя цена в городе за 1-комнатные квартиры на вторичном рынке – 33 тысяч долларов.

Самым дорогим районом оказался Соборный, где стоимость составляет 43,3 тысячи долларов. А самым дешевым – Самарский район с ценой в 20 тысяч долларов.

Ужгород

На начало декабря средняя стоимость 1-комнатной квартиры в Ужгороде составляет 62,1 тысячи долларов. За последние полгода цены на такой тип жилья снизились на 1% в долларе.

Интересно, что наиболее распространенный диапазон цены на вторичке за 1-комнатную квартиру – от 40 до 50 тысяч долларов. А единично можно найти такие квартиры в сегменте даже от 200 тысяч долларов.

Какова в целом ситуация на вторичном рынке?

Последние данные за ноябрь от DIM.RIA свидетельствуют о том, что в немалом количестве областей уменьшилось предложение по продаже на вторичном рынке.

Например, в Кировоградской области в течение месяца предложение упало на -11%, что является самым большим спадом среди регионов.

А в Закарпатской и Ивано-Франковской областях – на -9% и -8%.

Зато по стоимости, то больше всего цена на вторичное жилье выросла в Херсонской области (+ 10%), Кировоградской области (+ 8%) и Волынской области (+ 6%).

Самая низкая средняя цена за однокомнатную квартиру фиксируется в Запорожской области – 16,5 тысячи долларов. А самое дорогое жилье в Киеве – средняя стоимость в ноябре составляет 95,5 тысячи долларов.

