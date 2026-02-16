Позволяет ли закон подарить квартиру в ипотеке в 2026 году?

Ипотечная квартира остается в залоге банка до полного погашения кредита. Это означает, что владелец не может свободно передать такое жилье другому человеку без согласования кредитора, даже если речь идет о дарении, отмечается в Законе "Об ипотеке".

В договоре ипотеки обычно прямо указано, что любое отчуждение недвижимости, в частности дарение квартиры в ипотеке, возможно только с письменного согласия банка.

Нотариус обязательно проверяет наличие обременения в реестре и без такого разрешения не удостоверит сделку. Это правило действует потому, что ипотечная недвижимость является гарантией возврата кредитных средств. Банк должен контролировать, кто является владельцем жилья.

Какие условия дарения ипотечной квартиры может установить банк?

Перед тем как разрешить дарение квартиры в ипотеке, банк оценивает риски. Прежде всего проверяют платежеспособность лица, которому планируют передать жилье.

В некоторых случаях кредитор может потребовать переоформить ипотечный кредит на нового владельца. Также возможен вариант, когда банк соглашается на дарение недвижимости только после частичного или полного погашения задолженности.

Обратите внимание! Условия зависят от конкретного банка, суммы долга и положений ипотечного договора. Решение принимают отдельно в каждой ситуации.

Что происходит с ипотекой после дарения квартиры?

После заключения договора дарения новый владелец официально получает право собственности на недвижимость. В то же время сама ипотека не прекращается и продолжает действовать до полного погашения кредита.

Ипотечная квартира и в дальнейшем остается залогом банка. Если кредит не будут выплачивать, финансовое учреждение имеет право обратить взыскание на жилье, независимо от того, кому его подарили.

Передаются ли долги вместе с квартирой при дарении?