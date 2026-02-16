Чи дозволяє закон подарувати квартиру в іпотеці у 2026 році?

Іпотечна квартира залишається в заставі банку до повного погашення кредиту. Це означає, що власник не може вільно передати таке житло іншій людині без погодження кредитора, навіть якщо йдеться про дарування, зазначається у Законі "Про іпотеку".

У договорі іпотеки зазвичай прямо зазначено, що будь-яке відчуження нерухомості, зокрема дарування квартири в іпотеці, можливе лише за письмовою згодою банку.

Нотаріус обов'язково перевіряє наявність обтяження в реєстрі і без такого дозволу не посвідчить угоду. Це правило діє тому, що іпотечна нерухомість є гарантією повернення кредитних коштів. Банк має контролювати, хто є власником житла.

Які умови дарування іпотечної квартири може встановити банк?

Перед тим як дозволити дарування квартири в іпотеці, банк оцінює ризики. Насамперед перевіряють платоспроможність особи, якій планують передати житло.

У деяких випадках кредитор може вимагати переоформити іпотечний кредит на нового власника. Також можливий варіант, коли банк погоджується на дарування нерухомості лише після часткового або повного погашення заборгованості.

Зверніть увагу! Умови залежать від конкретного банку, суми боргу та положень іпотечного договору. Рішення ухвалюють окремо в кожній ситуації.

Що відбувається з іпотекою після дарування квартири?

Після укладення договору дарування новий власник офіційно отримує право власності на нерухомість. Водночас сама іпотека не припиняється і продовжує діяти до повного погашення кредиту.

Іпотечна квартира і надалі залишається заставою банку. Якщо кредит не виплачуватимуть, фінансова установа має право звернути стягнення на житло, незалежно від того, кому його подарували.

Чи передаються борги разом з квартирою ри даруванні?