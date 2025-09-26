Что же так смутило мужчину в его новом доме, 24 Канал рассказывает со ссылкой на The Mirror.

Что мужчина обнаружил в доме?

В США мужчина, переехав в новый дом, во время закладки нового фундамента наткнулся на сейф, закопанный в полу.

Пораженный находкой, мужчина обратился к пользователям соцсетей за помощью в идентификации сейфа, надеясь, что люди подскажут и комбинацию для его открытия.

Мы нашли этот сейф, когда копали фундамент нашего дома. Дом построен в 1920-х годах. Кто-то знает марку и как его открыть? Мы выбьем бетон вокруг, чтобы достать его – сами не поднимем. Было бы интересно узнать производителя,

– написал житель Сан-Франциско.

Он также отметил, что не удалось найти похожего изображения в сети, несмотря на множество поисковых запросов. Мужчина представляет, какие сокровища могут скрываться в сейфе, поэтому не будет спать спокойно, пока не узнает правду.

Как реагируют люди?

На Reddit один участник обсуждения, комментируя находку, написал: "Я занимаюсь девелопментом недвижимости, и мы находили сейфы несколько раз. Один такой сейф на этаже и еще один большой сейф в старом отеле. Слесарь смог попасть в оба. Ничего не нашел, но деньги, потраченные на мечту, были потрачены не зря".

Другой автор добавил: "За 30 лет работы слесарем я ни разу не открывал таинственного сейфа, в котором что-то было".



Мужчина нашел в доме старый сейф и хочет его открыть / Фото иллюстративное, Pinterest

"Предыдущие владельцы, видимо, опустошили сейф перед отъездом – конечно, они это сделали. Но кто знает, возможно, именно этот, набитый крюгеррандами, спрятал старый миллионер-отшельник, который умер, не оставив наследников, что искали бы сейф".

Еще один пользователь метко заметил, что пока сейф остается неоткрытым, он может содержать самые большие богатства в мире, которые только можно представить. Как только его открыть – фантазия будет разрушена.

