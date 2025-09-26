Що ж так збентежило чоловіка в його новому домі, 24 Канал розповідає з посиланням на The Mirror.

Що чоловік виявив у будинку?

У США чоловік, переїхавши до нового помешкання, під час закладання нового фундаменту натрапив на сейф, закопаний у підлозі.

Вражений знахідкою, чоловік звернувся до користувачів соцмереж по допомогу в ідентифікації сейфа, сподіваючись, що люди підкажуть і комбінацію для його відкриття.

Ми знайшли цей сейф, коли копали фундамент нашого дому. Дім зведено в 1920‑х роках. Хтось знає марку і як його відкрити? Ми виб'ємо бетон навколо, щоби дістати його – самі не піднімемо. Було б цікаво дізнатися виробника,

– написав житель Сан‑Франциско.

Він також зазначив, що не вдалося знайти схожого зображення у мережі, попри безліч пошукових запитів. Чоловік уявляє, які скарби можуть ховатися в сейфі, тому не спатиме спокійно, поки не дізнається правду.

Як реагують люди?

На Reddit один учасник обговорення, коментуючи знахідку, написав: "Я займаюся девелопментом нерухомості, і ми знаходили сейфи кілька разів. Один такий сейф на поверсі та ще один великий сейф у старому готелі. Слюсар зміг потрапити в обидва. Нічого не знайшов, але гроші, витрачені на мрію, були витрачені недарма".

Інший дописувач додав: "За 30 років роботи слюсарем я жодного разу не відкривав таємничого сейфа, в якому щось було".



Чоловік знайшов у будинку старий сейф і хоче його відкрити / Фото ілюстративне, Pinterest

"Попередні власники, мабуть, спорожнили сейф перед від’їздом – звісно, вони це зробили. Але хто знає, можливо, саме цей, набитий крюгеррандами, сховав старий мільйонер‑відлюдник, який помер, не лишивши спадкоємців, що шукали б сейф".

Ще один користувач влучно зауважив, що поки сейф залишається невідкритим, він може містити найбільші багатства у світі, які тільки можна уявити. Як тільки його відкрити – фантазія буде зруйнована.

Яка знахідка українки у новому будинку викликала у неї запитання?

Українка Любов живе і працює в Чехії, але купила будинок у Тернопільській області, де провела дитинство. Спочатку будинок здавався їй чужим, але після кількох днів у ньому жінка відчула, що це її місце. Разом із хатою вона отримала антикварні речі, ікони та старі портрети, з якими не знає, що робити. Глядачі порадили віднести ікони до церкви, а старі фотографії спалити, щоб зберегти повагу до традицій.