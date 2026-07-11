Что нельзя делать в съемной квартире в Германии

Украинка Людмила Русина, которая уже четыре года живет в Германии, рассказала в TikTok о правилах, с которыми сталкиваются жильцы съемных квартир.

Во многих домах нельзя шуметь с 22:00 до 6:00. В некоторых домах также просят соблюдать тишину с 13:00 до 15:00, по воскресеньям и в праздничные дни. В это время жильцам запрещено сверлить, пылесосить, стирать, устраивать шумные вечеринки или жарить еду на гриле. За нарушение правил тишины штраф может достигать 5 тысяч евро.

Перед вечеринкой соседей обычно предупреждают заранее. Для этого в подъезде оставляют объявление, чтобы другие жильцы знали о возможном шуме.

Правила могут касаться и сушки белья. В некоторых домах его не разрешают вывешивать на балконе, чтобы не портить вид фасада. Сушить вещи в квартире также иногда запрещают из-за чрезмерной влажности и риска появления плесени. Если грибок возник из-за халатности арендатора, его могут обязать оплатить ремонт, а договор аренды – расторгнуть.

В общих коридорах нельзя оставлять мебель, коробки, велосипеды или детские коляски, если они загромождают проход. Ограничения могут касаться и вещей, которые хранятся на балконе.

Хомяков и рыбок обычно разрешают держать без отдельного согласования. Для кошки или собаки может потребоваться разрешение владельца квартиры, если этого требует договор. Почти все эти правила касаются и частных домов, ведь участки в Германии часто небольшие, а соседние дома расположены близко друг к другу.

Напомним, что перед арендой жилья в Германии следует зафиксировать состояние квартиры, записать показания счетчиков и внимательно прочитать договор. Отдельно нужно проверить, входят ли коммунальные услуги в указанную сумму и на каких условиях возвращается залог.