Що не можна робити в орендованій квартирі в Німеччині

Українка Людмила Русіна, яка вже чотири роки живе в Німеччині, розповіла у тікток про правила, з якими стикаються мешканці орендованих квартир.

У багатьох будинках шуміти не можна з 22:00 до 6:00. У деяких будинках тиші також просять дотримуватися з 13:00 до 15:00, у неділю та святкові дні. У цей час мешканцям заборонено свердлити, пилососити, прати, влаштовувати гучні зустрічі або смажити їжу на грилі. За порушення правил тиші штраф може сягати 5 тисяч євро.

Перед вечіркою сусідів зазвичай попереджають заздалегідь. Для цього у під'їзді залишають оголошення, щоб інші мешканці знали про можливий шум.

Правила можуть стосуватися і сушіння білизни. У деяких будинках її не дозволяють вивішувати на балконі, щоб не псувати вигляд фасаду. Сушити речі у квартирі також іноді забороняють через надмірну вологість і ризик появи плісняви. Якщо грибок виник через недбалість орендаря, його можуть зобов'язати оплатити ремонт, а договір оренди – розірвати.

У спільних коридорах не можна залишати меблі, коробки, велосипеди чи дитячі візочки, якщо вони захаращують прохід. Обмеження можуть стосуватися і речей, які зберігають на балконі.

Хом'яків і рибок зазвичай дозволяють тримати без окремого погодження. Для кота чи собаки може знадобитися дозвіл власника квартири, якщо цього вимагає договір. Майже всі ці правила стосуються і приватних будинків, адже ділянки в Німеччині часто невеликі, а сусідні будинки розташовані близько один до одного.

Нагадаємо, також перед орендою житла в Німеччині варто зафіксувати стан квартири, записати показники лічильників і уважно прочитати договір. Окремо треба перевірити, чи входять комунальні послуги у вказану суму та за яких умов повертають заставу.