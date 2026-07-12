Кому доступна программа "еОселя"

Кто имеет право стать участником государственной программы, говорится на сайте Министерства экономики.

На сегодняшний день льготная ставка 3% годовых доступна для следующих категорий населения:

военнослужащих Вооруженных Сил по контракту и представителей сектора безопасности и обороны;

медицинских работников;

педагогов;

ученых.

Более высокая ставка – 7% годовых – доступна для следующих категорий украинцев:

лица, не имеющие жилья;

люди, у которых жилплощадь меньше установленной нормы (52,5 квадратных метра + 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи);

внутренее перемещенное лицо;

ветераны.

Срок кредита в настоящее время составляет до 20 лет.

Первоначальный взнос – от 20 %. Но для молодежи до 25 лет включительно он составляет от 10 %.

Льготные ставки действуют в течение первых 10 лет:

если ставка 3%, то с 11-го года она становится 6%;

а если 7%, то с 11-го года – 10%.

Более того, первый взнос можно оплатить сертификатом программы "еВідновлення".

На сайте "Дії" также указано, что участниками программы могут стать совершеннолетние платежеспособные граждане Украины, но не старше 70 лет.

Кроме того, лицо не должно фигурировать в санкционных списках и не должно быть участником других действующих государственных программ по обеспечению жильем.

Следует добавить, что жилье такого гражданина Украины должно быть расположено в районе боевых действий или на временно оккупированной территории либо быть меньше установленной нормы, о чем указано выше.

В частности, украинцы продолжают активно получать кредиты на льготную ипотеку. Но для этого они должны учитывать все критерии и нюансы.

Что еще стоит знать о программе "еОселя"

Напомним, что для квартиры в рамках программы "єОселя", где будет проживать семья из двух или трех человек, в настоящее время действует норма в 73,5 квадратных метра. При этом на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, будет добавляться еще 21 квадратный метр.

В целом программа ориентирована именно на новое жилье. В большинстве украинских регионов, например, ветераны смогут купить квартиру или дом, введенные в эксплуатацию не более чем 3 года назад.