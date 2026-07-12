Кому доступна програма "єОселя"

Хто має право стати учасником програми від уряду, йдеться на сайті Міністерства економіки.

Станом на сьогодні пільгова ставка 3% річних доступна для таких категорій населення:

військовослужбовців Збройних Сил за контрактом та представників сектору безпеки й оборони;

медичних працівників;

педагогів;

науковців.

Вже вища ставка – 7% річних – доступна для таких українців:

особи, які не мають житла;

люди, що або мають житло менше встановленої норми (52,5 квадратного метра + 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини);

внутрішньо переміщені особи;

ветерани.

Термін кредиту наразі становить до 20 років.

Перший внесок – від 20%. Але для молоді до 25 років включно він становить від 10%.

Пільгові ставки діють протягом перших 10 років:

якщо ставка 3%, то з 11-ого року вона стає 6%;

а коли 7%, то з 11-ого року – 10%.

Ба більше, перший внесок можна сплатити сертифікатом програми єВідновлення.

На сайті Дії також вказано, що учасниками програми можуть стати повнолітні платоспроможні громадяни України, але не старші 70 років.

Також особа не має фігурувати в санкційних списках та не буду учасником інших чинних державних програмах із забезпечення житлом.

Слід додати, що житло такої українки або українця повинно бути розташоване в районі бойових дій або на тимчасово окупованій території або бути менше встановленої норми, про що зазначено вище.

Зокрема, українці продовжують активно отримувати кредити на пільгову іпотеку. Але для цього вони мають враховувати всі критерії та нюанси.

Що ще варто знати про "єОселю"

Нагадаємо, що для квартири у рамках програми "єОселя", де проживатиме сім'ї з двох або трьох людей, наразі діє норматива 73,5 квадратного метра. Водночас на кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, додаватимуть ще 21 квадратний метр.

Загалом програма орієнтована саме на нове житло. У більшості українських регіонів, наприклад, ветерани зможуть купити квартиру або будинок, які введені в експлуатацію не більше ніж 3 роки тому.