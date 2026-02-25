Какую ситуацию на рынке фиксирует НБУ?

Национальный банк Украины опубликовал результаты опроса банков по ипотечному кредитованию.

Смотрите также Когда "еВідновлення" не хватает на жилье: какие есть варианты для украинцев

После резкого сокращения в 2022 году объемы ипотеки постепенно выросли. В то же время структура рынка изменилась. По данным Национального банка Украины, около 96 – 97% новых ипотечных кредитов банки выдают в рамках программы "еОселя". Кредиты без государственной компенсации ставки занимают незначительную долю.

Всего банки выдали 952 ипотечных кредита на общую сумму 1,93 миллиарда гривен.

На первичном рынке предоставлено 539 кредитов на 1,1 миллиарда гривен. Из них 203 кредита на 385 миллионов гривен оформлено под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество.

На вторичном рынке выдано 413 кредитов на 827 миллионов гривен. Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,11 процента годовых на первичном рынке и 8,66 процента на вторичном. Доля проблемных кредитов составляет 13%.

Сколько кредитов уже выдано в рамках программы?

По данным Министерства экономики, с начала 2026 года украинцы получили 1 208 льготных ипотечных кредитов на общую сумму 2,46 миллиарда гривен. Больше всего договоров заключено в Киевской области, городе Киеве и Львовской области.

От старта программы в октябре 2022 года выдано десятки тысяч кредитов. Общая сумма финансирования составляет десятки миллиардов гривен.

Какие условия действуют в "еОсели"?

"еОселя" позволяет приобрести квартиру или частный дом по льготной ставке 3% годовых для военнослужащих, медицинских работников, педагогов и ученых и 7% для других граждан, которые соответствуют установленным требованиям.

Заемщик должен подтвердить платежеспособность в соответствии с требованиями банка. Также действуют ограничения по площади жилья и условий участия в программе. Заявку можно подать онлайн через приложение Дія, после чего банк принимает решение о выдаче кредита.

Сколько откладывать ежемесячно на квартиру по программе?