Яку ситуацію на ринку фіксує НБУ?

Національний банк України опублікував результати опитування банків щодо іпотечного кредитування.

Після різкого скорочення у 2022 році обсяги іпотеки поступово зросли. Водночас структура ринку змінилася. За даними Національного банку України, близько 96 – 97% нових іпотечних кредитів банки видають у межах програми "єОселя". Кредити без державної компенсації ставки займають незначну частку.

Всього банки видали 952 іпотечні кредити на загальну суму 1,93 мільярда гривень.

На первинному ринку надано 539 кредитів на 1,1 мільярда гривень. З них 203 кредити на 385 мільйонів гривень оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно.

На вторинному ринку видано 413 кредитів на 827 мільйонів гривень. Середньозважена ефективна ставка становила 8,11 відсотка річних на первинному ринку та 8,66 відсотка на вторинному. Частка проблемних кредитів становить 13%.

Скільки кредитів уже видано у межах програми?

За даними Міністерства економіки, з початку 2026 року українці отримали 1 208 пільгових іпотечних кредитів на загальну суму 2,46 мільярда гривень. Найбільше договорів укладено у Київській області, місті Києві та Львівській області.

Від старту програми у жовтні 2022 року видано десятки тисяч кредитів. Загальна сума фінансування становить десятки мільярдів гривень.

Які умови діють у "єОселі"?

"єОселя" дозволяє придбати квартиру або приватний будинок за пільговою ставкою 3% річних для військовослужбовців, медичних працівників, педагогів і науковців та 7% для інших громадян, які відповідають установленим вимогам.

Позичальник має підтвердити платоспроможність відповідно до вимог банку. Також діють обмеження щодо площі житла та умов участі в програмі. Заявку можна подати онлайн через застосунок Дія, після чого банк ухвалює рішення про видачу кредиту.

Скільки відкладати щомісяця на квартиру за програмою?