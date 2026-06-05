Сколько средств предусмотрели на укрытие?

Как отметили в Департаменте муниципальной безопасности Киевского городского совета в ответе на запрос hromadske, на защитные сооружения будет приходиться около 2,5% всех расходов городского бюджета.

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Для сравнения, в 2025 году почти такую же сумму город выделил только на строительство новых защитных сооружений. В прошлом году на строительство, реконструкцию и обустройство укрытий в столице потратили более 2,07 миллиарда гривен. Из этой суммы более 1,74 миллиарда гривен пошли на новое строительство.

Кроме того, в 2025 году на текущий и капитальный ремонт 413 простейших укрытий и других объектов гражданской защиты предусмотрели более 1,2 миллиарда гривен. На эти работы использовали более 1,04 миллиарда гривен.

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Какие работы планируют выполнить?

В 2025 году в Киеве ввели в эксплуатацию три новых защитных сооружения. Все они расположены на территории образовательных учреждений. В Оболонском районе появилось сооружение двойного назначения со свойствами противорадиационного укрытия, еще два противорадиационных укрытия открыли в Дарницком районе.

Сейчас в столице строят 39 новых защитных сооружений. Работы на 15 из них планируют завершить до декабря этого года. Также до 2028 года город планирует капитально отремонтировать 141 объект гражданской защиты. Речь идет только о хранилищах и простейших укрытиях.

Сейчас в Киеве насчитывается 4358 сооружений гражданской защиты. Больше всего среди них простейших укрытий. В частности, в столице есть:

3796 простейших укрытий;

512 убежищ;

47 сооружений двойного назначения;

2 противорадиационные укрытия;

1 мобильное укрытие.

Как изменились правила строительства в Украине?

Президент подписал закон, после которого новые дома в Украине больше не смогут возводить без укрытий. Такое требование касается не только жилья, но и инфраструктурных объектов, которые будут строить в дальнейшем.

Дома уже на этапе проекта должны содержать укрытия. Фактически без предусмотренного укрытия новые объекты не смогут проектировать. Защитные сооружения должны быть частью здания еще до начала работ.