Скільки коштів передбачили на укриття?

Як зазначили у Департаменті муніципальної безпеки Київської міської ради у відповіді на запит hromadske, на захисні споруди припадатиме близько 2,5% усіх видатків міського бюджету.

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Для порівняння, у 2025 році майже таку саму суму місто виділило лише на зведення нових захисних споруд. Торік на будівництво, реконструкцію та облаштування укриттів у столиці витратили понад 2,07 мільярда гривень. З цієї суми понад 1,74 мільярда гривень пішли на нове будівництво.

Крім того, у 2025 році на поточний і капітальний ремонт 413 найпростіших укриттів та інших об'єктів цивільного захисту передбачили понад 1,2 мільярда гривень. На ці роботи використали понад 1,04 мільярда гривень.

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Які роботи планують виконати?

У 2025 році в Києві ввели в експлуатацію три нові захисні споруди. Усі вони розташовані на території освітніх закладів. В Оболонському районі з'явилася споруда подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття, ще два протирадіаційні укриття відкрили в Дарницькому районі.

Зараз у столиці будують 39 нових захисних споруд. Роботи на 15 із них планують завершити до грудня цього року. Також до 2028 року місто планує капітально відремонтувати 141 об'єкт цивільного захисту. Йдеться лише про сховища та найпростіші укриття.

Нині у Києві налічують 4358 споруд цивільного захисту. Найбільше серед них найпростіших укриттів. Зокрема, у столиці є:

3796 найпростіших укриттів;

512 сховищ;

47 споруд подвійного призначення;

2 протирадіаційні укриття;

1 мобільне укриття.

Як змінились правила будівництва в Україні?

Президент підписав закон, після якого нові будинки в Україні більше не зможуть зводити без укриттів. Така вимога стосується не лише житла, а й інфраструктурних об'єктів, які будуватимуть надалі.

Будинки вже на етапі проєкту мають містити укриття. Фактично без передбаченого укриття нові об'єкти не зможуть проєктувати. Захисні споруди мають бути частиною будівлі ще до початку робіт.