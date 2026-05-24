Торговый центр, который более 20 лет был центром района

ТРЦ "Квадрат" стал символом Лукьяновки еще в начале 2000-х годов. Подробнее о нем рассказывает 24 Канал.

Читайте также Как сейчас выглядит уничтоженный дотла ТЦ в Киеве: спасатели показали видео с дрона

ТРЦ "Квадрат Лукьяновка" открыли в 2002 году, а завершили строительство комплекса в 2003-м. Девелопером проекта выступила компания “XXI Век”. В начале 2000-х это был один из первых современных районных торговых центров Киева, который появился рядом с метро и крупным транспортным узлом.

Комплекс совмещал торговые площади, супермаркет, магазины техники, одежды и заведения питания. Его расположение рядом с рынком и метро сделало ТРЦ одним из самых людных коммерческих объектов района.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Второй выход со станции метро "Лукьяновская" был интегрирован в направлении торгового центра, что обеспечивало постоянный большой поток посетителей.



Так раньше выглядел ТРЦ "Квадрат" / Фото Энциклопедии новостроек

Как менялся торговый центр

В ТРЦ работали десятки магазинов, сервисов и кафе. Комплекс имел 5 этажей, а его площадь составляла более 20 тысяч квадратных метров. В разное время в центре работали около 80 магазинов, супермаркет, магазины техники, одежды, косметики и бытовых товаров. Внутри также были детские зоны и заведения отдыха. ТРЦ был ориентирован прежде всего на жителей окрестных кварталов и пассажиропоток метро.

За годы существования комплекс неоднократно менял владельцев. В 2011 году компания "XXI Век" продала "Квадрат Лукьяновка" за 14 миллионов долларов в рамках реструктуризации долгов. Позже среди владельцев упоминали компанию Petricol Investment.

В 2019 году ТРЦ временно закрыли на реконструкцию и обновление формата из-за конкуренции с новыми торговыми центрами Киева. Тогда большинство магазинов прекратили работу, а открытым оставался только первый этаж.

Для многих киевлян "Квадрат" был не просто торговым центром, а частью повседневной жизни района. После российского удара Лукьяновка потеряла одну из своих самых известных коммерческих локаций, которая более двух десятилетий оставалась важной частью инфраструктуры района.



ТРЦ "Квадрат" после обстрела / Фото ГСЧС

После обстрела здание фактически уничтожено

В результате массированной российской атаки в ночь на 24 мая на Лукьяновке вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил территорию ТРЦ "Квадрат" и Лукьяновского рынка. По данным очевидцев и ГСЧС, торговый центр почти полностью выгорел.

Также взрывная волна повредила станцию метро "Лукьяновская" и окружающую застройку района. В сети появились кадры, на которых видно полностью уничтоженные внутренние помещения ТРЦ и масштабные последствия пожара.

Стоит отметить, что ТРЦ уже ранее попадал под российские атаки. Во время предыдущих обстрелов Киева здание подвергалось повреждениям, в частности выбитых окон и повреждения фасада.