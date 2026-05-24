Торговий центр, який понад 20 років був центром району

ТРЦ "Квадрат" став символом Лук'янівки ще на початку 2000-х років. Детальніше про нього розповідає 24 Канал.

ТРЦ "Квадрат Лук'янівка" відкрили у 2002 році, а завершили будівництво комплексу у 2003-му. Девелопером проєкту виступила компанія “XXI Століття”. На початку 2000-х це був один із перших сучасних районних торгових центрів Києва, який з'явився поруч із метро та великим транспортним вузлом.

Комплекс поєднував торгові площі, супермаркет, магазини техніки, одягу та заклади харчування. Його розташування поруч із ринком та метро зробило ТРЦ одним із найбільш людних комерційних об'єктів району.

Другий вихід зі станції метро "Лук'янівська" був інтегрований у напрямку торгового центру, що забезпечувало постійний великий потік відвідувачів.



Такий вигляд раніше мав ТРЦ "Квадрат" / Фото Енциклопедії новобудов

Як змінювався торговий центр

У ТРЦ працювали десятки магазинів, сервісів та кафе. Комплекс мав 5 поверхів, а його площа становила понад 20 тисяч квадратних метрів. У різний час у центрі працювали близько 80 магазинів, супермаркет, магазини техніки, одягу, косметики та побутових товарів. Усередині також були дитячі зони та заклади відпочинку. ТРЦ був орієнтований насамперед на жителів навколишніх кварталів та пасажиропотік метро.

За роки існування комплекс неодноразово змінював власників. У 2011 році компанія "XXI Століття" продала "Квадрат Лук'янівка" за 14 мільйонів доларів у межах реструктуризації боргів. Пізніше серед власників згадували компанію Petricol Investment.

У 2019 році ТРЦ тимчасово закрили на реконструкцію та оновлення формату через конкуренцію з новішими торговими центрами Києва. Тоді більшість магазинів припинили роботу, а відкритим залишався лише перший поверх.

Для багатьох киян "Квадрат" був не просто торговим центром, а частиною повсякденного життя району. Після російського удару Лук'янівка втратила одну зі своїх найвідоміших комерційних локацій, яка понад два десятиліття залишалася важливою частиною інфраструктури району.



ТРЦ "Квадрат" після обстрілу / Фото ДСНС

Після обстрілу будівля фактично знищена

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 24 травня на Лук'янівці спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив територію ТРЦ "Квадрат" та Лук'янівського ринку. За даними очевидців і ДСНС, торговельний центр майже повністю вигорів.

Також вибухова хвиля пошкодила станцію метро "Лук'янівська" та навколишню забудову району. У мережі з'явилися кадри, на яких видно повністю знищені внутрішні приміщення ТРЦ і масштабні наслідки пожежі.

Варто зазначити, що ТРЦ уже раніше потрапляв під російські атаки. Під час попередніх обстрілів Києва будівля зазнавала пошкоджень, зокрема вибитих вікон і пошкодження фасаду.